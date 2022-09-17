当年《才华》决赛 黄炯耀：左眼近瞎影响表现

郑秀珍1995年夺下《才华横溢出新秀》女子组冠军时，患眼疾，红着眼参赛的画面，令人印象深刻，殊不知其实当时也进入大决赛的黄炯耀，是带着“近瞎”的左眼参赛。

《权听你说》第三季前天（15日）在meWatch播出第3集，嘉宾是今年《红星大奖》首次入围并拿下入行27年来首个“10大最受欢迎男艺人”奖座的黄炯耀。他和主持人权怡凤聊起当年参加《才华横溢出新秀》时透露：“我的隐形眼镜没有洗干净，就细菌感染，我人生第一次感觉自己会瞎掉，左眼看不到东西。”大决赛那天，他求医生让他出院参加比赛，答应比赛结束后立刻回到医院。

比赛时有动作戏，他因为无法对焦，结果动作慢半拍，影响了表现，最终只打入前六名，但还是获得新传媒的赏识，成为签约艺人。

为省钱在新山买便当

黄炯耀在马来西亚出生、成长，他说加入新传媒时，起薪1000元，没有办法在新加坡租房子，就在新山租了个房间，每天来回新马，甚至为了省钱，在新山买饭带来这里。

黄炯耀谈到念大学时，为了减轻爸妈的经济负担，自己想办法赚钱。他骑着电单车帮宿舍的同学们打包饭菜，赚取送餐费。有一次雨天，他被另一辆电单车撞上，手肘流血，他扶起电单车，走到诊所缝针，左手臂自此留下一道疤痕。学校假期，他到夜总会当侍应生，他说：“那是‘龙蛇混杂’的地方，我后来演这么多坏人、黑帮，是我亲眼看过的。”

入围视帝被冷嘲热讽

这27年，黄炯耀听过不少冷嘲热讽。他记得凭《煮妇的假期》入围最佳男主角时，有人说，“为什么让他入围，他不可以的啦”，话传到他耳中，他坦言：“说不失望，不伤，是骗人的。”

有被质疑，但也有受到肯定的时候。他最难忘以《福满人间》第一次入围最佳男配角，演的是喜剧泰斗王沙，这个角色本来是谢韶光演的，但对方有另一部作品，剧组觉得黄炯耀的高瘦外形符合角色，就找他接演。

黄炯耀说，当时压力好大，一来，本来是视帝级要演，再来，王沙刚过世，如果演得稍有差池，会被狠批。

身形看起来瘦削的他，因为平时爱打篮球，结果试装时穿起背心，竟然露出肌肉，监制说，“原来王沙有肌肉的”，他听了之后，开始每天只吃一餐，让自己尽快达到理想的身形。

《福满人间》播出后，有媒体访问王沙的遗孀，王大嫂给予黄炯耀的演技很大的肯定，黄炯耀说：“王大嫂说她看了掉泪，我拿着报道，也感动得在哭。”