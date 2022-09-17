林志颖近照首曝光 体重不及13岁儿子 右手无力拿梳子 

（台北讯）15日是林志颖长子Kimi13岁的生日，林志颖晒出一组照片并庆贺儿子生日。当初两人去参加选秀节目《爸爸去哪儿》时儿子才3岁半，如今已经10年过去了。

其中一张配图中，林志颖父子站在游艇船尾，两人一手抓着风帆，儿子还用手搂着老爸，看上去关系非常亲密。两人站在一起，儿子几乎要赶上林志颖的个头，小腿看着比林志颖的还粗。不过这张照片应该是在林志颖车祸之前拍的，Kimi这几年基本不露脸，背影都很少见，这次也算是给粉丝发了福利。

林志颖生日当天，陈若仪也发文祝儿子生日快乐。其中一张照片中，Kimi跟朋友在水中嬉戏，而旁边游泳圈上躺着的似乎就是车祸出院之后的林志颖。这也是林志颖出院后首次曝光全身近照，看上去在医院躺久了也变白了不少，整体虽然看上去很瘦，但基本保持着正常人的体形，也让不少粉丝安下了心。

林志颖（右一）躺在水池上，儿子在一旁玩水。（取自面簿）

能在水中躺着，也基本证明了林志颖的车祸和手术伤口已经好了，不必担心池水对伤口会有感染。不过在图片放大之后，似乎还是能看到林志颖脸上挂着绷带。当时面容重整手术是放在最后完成的，所以想要再露真容恐怕还需要在等待一段时间。

在这期间林志颖也曾晒过自己的体重，只有不到54公斤，还不及自己13岁的儿子。他也透露自己依然是手部无力，右手连梳子和吹风机都举不动，直言躺床许久将肌肉都泄掉了，以后需要慢慢将自己的肌肉练回来。