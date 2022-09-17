名导出书 爆当年一个行动遭成龙记恨20年

64岁香港金像奖导演陈德森曾拍过《特务迷城》《十月围城》《一个人的武林》等电影，最近推出首部文字作品《把悲伤留给电影》，分享他18岁从成龙助理当起，一步步迈向电影导演的奇幻历程。他曾遭遇两次严重抑郁症差点跳楼，却因找了刘德华拍了《童梦奇缘》帮助到抑郁症患者，让他发现“原来电影真能帮助人”，决心走出自闭帮助更多需要帮助的人。

陈德森的人生用大风大浪形容并不为过，他受访时自嘲离婚后也是个孤独老人。30年前，他拍电视剧《上错天堂》，卡司有董玮、沈雁、罗吉镇，不过因逾时又超支，没人想买，最后母带还碰上台风全都泡汤毁掉。

陈德森曾以香港侨生身分就读台湾的建国中学，就连初恋也在此地，情同妹妹的好友自杀对他造成很大冲击，天天哼唱陈升的《把悲伤留给自己》。这回书名也延申这个意念，但心态已大不同。

成龙的第一个助理

陈德森出书《把悲伤留给电影》。（互联网）

陈德森是成龙的第一个助理，可说“一人之下、万人之上”，跟着吃香喝辣就算了，多少人抢着巴结。但日子过得顺风顺水之际，他却开口辞职想去拍电影，此举惹火成龙，两人长达20年不联络，直到后来才合作《特务迷城》破冰。这回成龙也替他写了推荐序。

在陈德森眼中，刘德华是男演员里最勤奋的，两人合作的《童梦奇缘》其实是陈德森跟父亲的故事，而刘德华也对自己的父之亲有内疚，所以很想接演。当预算一直往下压时，他甚至另外拿钱出来资助电影拍摄。

拍摄《十月围城》时一波三折，除了主角难寻，拍摄时还碰到沙斯停工，唯一投资人自杀，资金被冻结。剧组解散后，陈德森的母亲还在澳大利亚中风做大手术，他为此得了重度抑郁症。之后与陈可辛二拍《十月围城》，却又因故延期，导演抑郁症发作，逃离片场在家自闭。

有趣的是在书中，陈德森分享母亲的人生智慧：如果要跟一个人合作，就跟他打24圈麻将，一个人的品德从牌品中表露无遗；如果要跟一个人天长地久，就与那人去一趟长途旅行，24小时对着，不一定对方有问题，可能对方也不适应你。来自破碎家庭的他，婚姻只维持两年就难堪收场，但承认刺激他的创作灵感。文末还幽默祝大家“已婚的白头到老，未婚的考虑清楚”。