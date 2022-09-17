亲密戏是“死穴” 导演爆：李钟硕调情很害羞

掌镜韩国火剧《绝命辩护》（也译为《黑话律师》），拍夫妻闺房亲密戏，导演吴忠焕直言：李钟硕很害羞！

《绝命辩护》剧情描述李钟硕所饰演的律师朴昌浩，受九川市长崔道河（金柱宪饰）委托，接手一起杀人案，为三名嫌犯辩护，却因此深陷牢狱之灾。为了生存，他不惜一切代价，弱者逆袭、以暴制暴，对抗更大的邪恶势力。

李钟硕在《绝》剧里从冤狱律师变身诈骗奇才“大老鼠”，气定神闲，偶尔不经意露出挂在嘴角的邪魅笑容，特别吸睛。

《绝》导演吴忠焕（Oh Choong Hwan）在《新明日报》电邮访问中披露，找上李钟硕是因为五年前合作过《当你沉睡时》建立起好感情，吴忠焕说：“李钟硕很成熟，是我可以依靠的人。这部剧对我也是新尝试，要找一个率直、坚强的角色，既然想和熟人合作，李钟硕是不二人选。”

吴导演认为李钟硕擅长演风趣开朗的角色，认真的时候更是闪耀，诠释绝望情绪，细节拿捏得当，像他在《绝》所演绎的朴昌浩，面临生死攸关局面，表现令人惊艳。

“他（李钟硕）是个很细致、很聪明的演员，对整个戏有很强的分析能力，与他合作总是令我感到惊喜。这就是为什么我可以完全相信他。”相比演员，吴导演赞叹李钟硕更像是他的战友。

赞允儿“神秘正能量”

至于林允儿，吴导直认对方是他的偶像。

“透过她的电视剧、电影与少女时代团队的演出‘认识’允儿，我认为允儿最大的吸引力是她身上有着一股神秘的正能量，几乎感觉她会解决一切。她在《绝》的角色‘高薇瑚’也很强大，实际上和她一起拍摄时也感受到了那种能量。即使在镜头外，林允儿也是一个积极向上的人。”

李钟硕与林允儿无论外形与身高都很匹配，荧幕上配对非常养眼，饰演夫妻的化学反应如何?

“我觉得他们以一种认识多年的信任方式，表达一对像朋友般的夫妻关系。”吴导演说，两人交情不错，女主角也是李钟硕强烈推荐促成合作。

但吴导演也披露李钟硕的“死穴”，就是拍摄亲密戏码，需要对允儿表现出调情或爱意时，都会表现得很害羞，有点不知所措！

导演吴忠焕。(网络)

李钟硕在《绝》中以暴制暴，非常吸睛。(网络)

男儿泪动人心

或许“撒糖戏”会对李钟硕造成“障碍”，追看《绝》剧观众不难察觉，闺房调情只出现在第一集，之后都是男一与暗黑实力的拉锯战。

但有一场戏，李钟硕的表现令人印象深刻，他为生存“虚张声势”当传闻中令人望而生畏的“大老鼠”，当面对“爱妻”允儿探监，关心他处境时，再也伪装不了，流下脆弱的泪水，李钟硕的感情演绎颇为细腻。

现年33岁的李钟硕出道12年，《绝》是他退伍之后接拍的火剧。他似乎有一种“收视魔力”，《绝》首播取得6.2%，之后随着剧情高潮迭起不断上升，第15集更上升到12.3%，收视很亮眼！

《绝》走暗黑风格，地狱般的监狱是剧中主景，吴导表示，若有机会，他希望尝试韩国传统时期具有幻想或科幻元素的戏剧，或拍一个适合全家一同观看的家庭故事。

《绝命辩护》已可上线Disney+追看。