网络诈骗太猖狂 中国推首部网安剧

第一部主打手机安全网络剧，中国剧《你安全吗？》在每集尾段，都有传授“手机网络安全”小贴士，非常实用。网络背后，善恶难辨，你，安全吗？

《你安全吗？》聚焦民生相关议题，用轻喜剧形式向观众呈现手机网络引发的社会议题，将社会问题植入剧情。

手机显示个人讯息资料，一旦落入陌生人手中，相等于“摊开自己”，如何保护个人隐私？如何避免资料被盗？如何“独善其身”？

以下是部分剧集提供的“安全贴士”：

第一集：民众应该使用正规商家售卖的充电宝，使用不正规、盗版充电宝会有数据隐私被窃取的风险。在使用来历不明的充电宝情况下，若发现异常，应立即切断。

第三集：一、每张数字照片都带有名叫“可交换图像文件格式（EXIF）”的详细说明，EXIF不仅会显示拍摄数据，还会获取经度和纬度并得知你的定位，如果手机支持海拔高度，对方甚至可以确定你所在的楼层。建议民众关掉相机位置信息，分享照片时不发送原图。

二、民众若是出门，切记要将机票、火车票、证件照等等照片进行模糊处理（马赛克）。

第四集：民众一旦发现自己被诈骗，报警是唯一正确的选择，之后若是有人声称能帮助你讨回被骗资金，无论对方自称黑客、律师或是任何人都不可相信，提防连环诈骗。

第六集：随着科技日益发达，生物密码开始被广泛使用。所谓生物密码就是指纹、声音还有虹膜等，如今照片清晰度高得足以提取一个人的生物密码。歹徒只需要一张高清的照片就能复制你的指纹密码。

如何预防？民众可以在发照片之前使用修图软件磨皮功能，这样就没人可以提取到你的指纹。

第七集：声纹密码也被广泛使用，多数用于重要部门比如银行。每个人的声波频谱都不相同，比人脸更难模仿，因此大家要保护好自己的声纹，不要把特定语音发送出去，不要清晰地给别人朗读数字、字母或是特定文字。

男主角仅16岁 扮女生无违和感

凭借《隐秘的角落》打开知名度的荣梓杉，在《你》剧里的表现可圈可点。年仅16岁的荣梓杉年龄不大，但是演技相当成熟，相较檀健次没有太明显的差距。

这部剧还有个“大彩蛋”，就是荣梓杉的女装造型。荣梓杉的外貌和骨相确实有几分女相，让他反串假扮女孩子还真给人赏心悦目的感觉。

网络舆论混淆是非黑白

剧情方面，《你》深入反映现实，例如在第一起事件中，女职员遭遇上司骚扰。

这起案件发人深省的不是性骚扰本身，而是公司的处理手段，如何利用舆论混淆是非黑白。

性骚扰事件败露，公司立即在网上影响舆论，指责受害者穿衣不正经，掀起一阵“受害者有罪论”。

事件反转，明明是受害者却因为公司一顿操作，被“一个巴掌拍不响”的歪理打败沦为“诱导犯罪”。

这样的事态发展，真实地还原了互联网现状，太多网民喜欢在厘清真相前就开始评头论足、议论纷纷，如剧中说的一样，“网友们想看的不是真相，只是热闹。”