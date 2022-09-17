哥哥娶台湾老婆 林俊杰出席“农村婚礼”变演唱会

（综合讯）月初，不少歌迷晒出林俊杰现身哥哥林俊峰婚礼的视频，引发网民关注。

据报道，林俊杰的哥哥是新加坡某银行副总裁，之前的婚姻，前妻是四川人，这回二婚迎娶的是台湾人。林俊峰夫妇在新加坡先举行过一次婚礼，这次曝光的是女方的归宁喜宴。

林俊杰（右一）和家人合照。（互联网）

报道指出，按照都会人的眼光来看，喜宴的地点令人意外的简陋，像是农村办酒席，临时搭建了棚子。喜宴在土地公庙前举办，颇有几分庙会的感觉。据说这是按照女方家乡习俗办理的。

林俊杰盛装出席，西装以外还戴上礼帽，打扮绅士，在人群中显得耀眼。或许是为了不抢哥哥的风头，他低调地坐在台下清唱《将故事写成我们》。尽管现场的音响设备略嫌简陋，但当他暖心献唱时，兄嫂间深情互视，和林俊杰一起合唱，场面温馨动人。从照片可看出，林俊杰的嫂嫂身材丰腴，气质出众。

林俊杰在婚礼现场唱歌。（互联网）

现场宾客将林俊杰包围起来，看他演唱，场面有如演唱会一般热闹，有网民笑说他也逃不掉家庭聚会被拉出去表演才艺这件事。报道称，现场的舞台布置得很喜庆，只是布幕与红毯看起来有些廉价。此外，酒席的饭菜看起来也很一般。不过，这也显得特别接地气。

据了解，林俊杰从小就将哥哥视为榜样，兄弟俩互相扶持。2013年林俊杰就请哥哥一起为歌曲《飞机》拍摄MV，兄弟情深令人羡慕。