“最贵房产韩星主人”最新名单 全智贤只排第2名

(首尔讯)最近韩国娱乐新闻节目《TMI新闻》(TMI News)针对“拥有最贵房地产韩星”专题作出排名,投资眼光精准的十组艺人出炉!这当中,有些具有全球知名度,有些名字则可能让外国人意外。

有“身家女王”称号的全智贤这次只能排第二,来看这些天价豪宅的主人是谁吧!

第1名:Rain与金泰希夫妇:9300万新元

金泰熙和Rain夫妇坐拥韩星中的最贵房产。(互联网)

他们以9300万新元购买首尔江南站附近的一栋大楼,该建筑为地下2层、地上8层,总面积达900坪的大楼。大楼内有许多皮肤科、医院、咖啡厅等入驻,光是收月租就达到20万新元。这对夫妻可说是演艺事业、投资、感情所有方面的人生胜利组呢!

第2名:全智贤:5100万新元

据说她手中拥有3栋房子,不动产总市价就有将近8800万新元,是非常懂得投资理财的明星。难怪有许多人都称赞她的投资哲学不是短期投资,而是长期投资。她以510万新元购买了江西区登村洞商街,该商街规模为地上3层,光是月租收益就高逾16万新元,相当可观。

第3名:CNBLUE的郑容和:1600万新元

郑容和。(取自艺人IG)

在韩剧《原来是美男》里演绎温柔又专情男二的他,不只多才多艺,还会作词作曲,且综艺感满满。就连投资房地产的眼光也非常精准。他在上水站附近购买了地下1层、地上7层规模的大厦,该大厦的价格是1600万新元。大厦内不仅有餐馆、健身房等多样商家,而且交通方便,生活机能绝佳。

第4名:房时爀:1100万新元

房时爀。(互联网)

他是HYBE(原Big Hit娱乐)公司创办人,让BTS和K-POP走向国际的大老板!他购入江北最高价公寓“汉南洞J公寓”,价格高达1100万新元,据悉现在价格已经上涨至1400万新元。有报道指PSY和太阳、闵孝琳夫妇也住在这一带。

第5名:柳熙烈:1000万新元

柳熙烈。(互联网)

他是知名电视音乐节目《柳熙烈的写生簿》主持人,也是歌手、作曲人、电台DJ、作家。他购买了位于江南区论岘洞的地下2层、地上3层、屋塔1层构成的大厦,交易额高达1000万新元。虽然在7月曾爆出音乐抄袭风波,他过后道歉并离开主持长达13年的《柳》,但现在就算吃老本也吃不完啊!

第6名:张圣圭:660万新元

张圣圭。(取自艺人IG)

张圣圭曾担任过韩国音乐类综艺节目《王国之路》(Road to Kingdom)主持人,也是新闻主播,和许多知名艺人都是好友。他购入地下2层、地上4层规模的大厦,据说交易额高达660万新元。

第7名:Super Junior的利特:620万新元

身为队长的他购入位于新沙洞的地下1层、地上3层规模的建筑物,交易额高达620万新元。相信粉丝会说这是他一直以来努力奋斗的成果。

第8名:Swings:610万新元

Swings。(取自艺人IG)

他是知名韩国知名饶舌歌手Swings,相信常听饶舌音乐的朋友们应该都对Swings不陌生!他曾参与过《 Show Me The Money 2 》,也曾担任制作人参与《 Show Me The Money 3 》、《高等rapper》的导师,在饶舌界占有一席之地!Swings购入了地下1层、地上4层的首尔延禧洞商街兼住宅建筑,售价为60亿韩元!

第9名:Super Junior的希澈:590万新元

又一名男团Super Junior的成员上榜!他购买的公寓,是位于三成洞的别墅型高级公寓,购买价为590万新元左右。据说过去这里还住过全智贤、朴叙俊等。公寓拥有“复式顶楼”,除了设有个人庭院还有野外露天浴池,非常符合大明星的阶级。

第10名:朴娜勑:560万新元

朴娜勑。(取自艺人IG)

她是韩国喜剧演员及音乐DJ,目前也是综艺节目《惊人的星期六》的固定班底。她购入可以看到南山和汉江风景的独立住宅。这一带也是艺人喜欢购屋的热门景点。豪宅从地下1层到地上2层共有5个房间、3个卫生间、3个客厅。