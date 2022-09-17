“最贵房产韩星主人”最新名单 全智贤只排第2名

（首尔讯）最近韩国娱乐新闻节目《TMI新闻》（TMI News）针对“拥有最贵房地产韩星”专题作出排名，投资眼光精准的十组艺人出炉！这当中，有些具有全球知名度，有些名字则可能让外国人意外。

有“身家女王”称号的全智贤这次只能排第二，来看这些天价豪宅的主人是谁吧！

第1名：Rain与金泰希夫妇：9300万新元

金泰熙和Rain夫妇坐拥韩星中的最贵房产。（互联网）

他们以9300万新元购买首尔江南站附近的一栋大楼，该建筑为地下2层、地上8层，总面积达900坪的大楼。大楼内有许多皮肤科、医院、咖啡厅等入驻，光是收月租就达到20万新元。这对夫妻可说是演艺事业、投资、感情所有方面的人生胜利组呢！

第2名：全智贤：5100万新元

据说她手中拥有3栋房子，不动产总市价就有将近8800万新元，是非常懂得投资理财的明星。难怪有许多人都称赞她的投资哲学不是短期投资，而是长期投资。她以510万新元购买了江西区登村洞商街，该商街规模为地上3层，光是月租收益就高逾16万新元，相当可观。

第3名：CNBLUE的郑容和：1600万新元

郑容和。（取自艺人IG）

在韩剧《原来是美男》里演绎温柔又专情男二的他，不只多才多艺，还会作词作曲，且综艺感满满。就连投资房地产的眼光也非常精准。他在上水站附近购买了地下1层、地上7层规模的大厦，该大厦的价格是1600万新元。大厦内不仅有餐馆、健身房等多样商家，而且交通方便，生活机能绝佳。

第4名：房时爀：1100万新元

房时爀。（互联网）

他是HYBE（原Big Hit娱乐）公司创办人，让BTS和K-POP走向国际的大老板！他购入江北最高价公寓“汉南洞J公寓”，价格高达1100万新元，据悉现在价格已经上涨至1400万新元。有报道指PSY和太阳、闵孝琳夫妇也住在这一带。

第5名：柳熙烈：1000万新元

柳熙烈。（互联网）

他是知名电视音乐节目《柳熙烈的写生簿》主持人，也是歌手、作曲人、电台DJ、作家。他购买了位于江南区论岘洞的地下2层、地上3层、屋塔1层构成的大厦，交易额高达1000万新元。虽然在7月曾爆出音乐抄袭风波，他过后道歉并离开主持长达13年的《柳》，但现在就算吃老本也吃不完啊！

第6名：张圣圭：660万新元

张圣圭。（取自艺人IG）

张圣圭曾担任过韩国音乐类综艺节目《王国之路》（Road to Kingdom）主持人，也是新闻主播，和许多知名艺人都是好友。他购入地下2层、地上4层规模的大厦，据说交易额高达660万新元。

第7名：Super Junior的利特：620万新元

身为队长的他购入位于新沙洞的地下1层、地上3层规模的建筑物，交易额高达620万新元。相信粉丝会说这是他一直以来努力奋斗的成果。

第8名：Swings：610万新元

Swings。（取自艺人IG）

他是知名韩国知名饶舌歌手Swings，相信常听饶舌音乐的朋友们应该都对Swings不陌生！他曾参与过《 Show Me The Money 2 》，也曾担任制作人参与《 Show Me The Money 3 》、《高等rapper》的导师，在饶舌界占有一席之地！Swings购入了地下1层、地上4层的首尔延禧洞商街兼住宅建筑，售价为60亿韩元！

第9名：Super Junior的希澈：590万新元

又一名男团Super Junior的成员上榜！他购买的公寓，是位于三成洞的别墅型高级公寓，购买价为590万新元左右。据说过去这里还住过全智贤、朴叙俊等。公寓拥有“复式顶楼”，除了设有个人庭院还有野外露天浴池，非常符合大明星的阶级。

第10名：朴娜勑：560万新元

朴娜勑。（取自艺人IG）

她是韩国喜剧演员及音乐DJ，目前也是综艺节目《惊人的星期六》的固定班底。她购入可以看到南山和汉江风景的独立住宅。这一带也是艺人喜欢购屋的热门景点。豪宅从地下1层到地上2层共有5个房间、3个卫生间、3个客厅。