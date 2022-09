串流平台Netflix原创真人实境节目《璀璨帝国》(Bling Empire)连续两季播出后收视率冲上高峰,剧中人似假还真的爱恨情仇复杂关系,以及精彩绝伦的炫富生活,播出后引起追看与热议。《璀璨帝国》由《与卡戴珊同行》(Keeping Up with the Kardashians)知名制作人Jeff Jenkins与剧中主角李弥(Kelly Mi Li)联手制作。

本地富二代林凯俊(Kane Lim),出身日俄军火世家的Anna Shay,比佛利山庄整形外科医生太太邱紫琼Christine Chiu,硅谷千金兼时尚博主Jaime Xie,名门之后Cherie Chan,知名DJ Kim Lee等亚洲富豪轮番上阵,以私人飞机代步,排场十足的天价时尚购物,夜夜笙歌的奢华派对……幕幕精彩场场高潮,挥霍无度的炫富生活让人乍舌之余,却又按捺不住八卦之心,一集又一集地追看下去。

豪门众生相 隔一层纱的真实

李弥身兼《璀璨帝国》主角及制片,她认为,最重要的是必须认清这两个角色的差异。“我为自己设立界线,时刻提醒自己两个身份之间的责任与表现。举例来说,在片场时百分百投入,在荧幕上展现最真实的自己,而非分心顾虑镜头之外的事。节目团队与另一名制片都很棒,对我来说身兼两职且随时切换身份并不难。

“节目播出后,我在社交媒体上收到非常多来自世界各地观众的暖心私信,对我来说是莫大的鼓舞。我也喜欢透过节目和社媒跟大家分享,获得大众情感共鸣是一件很棒的事。”

有得必有失,凡事有正反两面。正面鼓励蜂拥而至,当中必然也有不少负面评语,对于那些企图伤害别人,散播恶意的流言,她选择眼不见为净。

第二季播出后,有观众质疑节目中的一切是否属实。面对质疑,李弥回了一句耐人寻味且充满智慧的话,“生活充满戏剧性。对我而言,不过是摄影机恰好捕捉到我与朋友相处的时刻而已。面对戏剧性发展时,应以大局为重而非纠结于小事。

“节目秀出了我们生活的一部分,让观众得以跟随我们的脚步前行;但它毕竟只有八集,没办法把所有细节都拍进去。节目中那些璀璨奢华的生活形态的确是我生活的碎片。我的生活不仅此而已,有不间断的冗长会议,也有窝在家里追剧的时刻。现实中的我内向居家,相比大型派对,更喜欢小而美的私密聚会,我也不常看实境剧。嗯,我很爱美食,尤其是辣的食物,我会为了某家餐馆或料理而长途跋涉。”

先爱自己 才能成为爱情赢家

首次见到李弥是《风华》封面拍摄的数日前,她出席了林凯俊的美容产品代言晚宴。当时她乘搭私人飞机从美国来新加坡为林凯俊站台,除了晚宴,也出席商场宣传活动,以行动力挺好友,两人的好交情不言而喻。

晚宴上,我们仅隔着一张餐桌,是刚刚好可以详细观察对方的距离。她自入场就笑容满面,一派从容地把主场交给林凯俊,落座后与随行男友细声交谈,小鸟依人的小女人姿态完全是沉浸在恋爱中的幸福女人。

拍摄当日再碰面,娇小的她一身便服前来,如邻家女孩一样亲切打完招呼就开始化妆。跟得男友全程随行,期间不断举起相机为女友拍摄幕后花絮。午餐时,工作人员特别买来知名炒福建面,原本点了沙拉轻食的李弥也跟大家分食一包炒面,非常接地气。她在现场亦毫不忌讳地与男友互动,情侣之间充满默契的互动无声胜有声。男友对她呵护备至,同时也爱屋及乌,连带对待工作人员也温和有礼。

李弥的感情线一直都是节目中备受瞩目的一环。自第一季开始,她与好莱坞演员兼模特儿Andrew Gray分合多次,剪不断理还乱的“毒素感情”让观众雾里看花。两人最后成功分手,让观众也跟着松了一口气。

拍摄封面时正值第二季播出,大家仍沉浸在剧中的“分手事件”,拍摄现场的大逆转难免让人好奇。她笑说:“我可以花上一整天跟你分享我的感情观,那实在太复杂了!感情之于我,是我跟深爱的人之间的一种与众不同的连结。我也从过去的恋爱经历,学会了在一段感情当前,我们首先必须爱自己,同时懂得理智沟通和设限的重要性。”

节目中的她被感情束缚,现实中的她清楚知道自己向往什么。“我不喜欢‘另一半’这个说法,伴侣应该是两个圆满且独立个体,并不需要另一个人来让我们变得更完整,我的目标是找到跟自己一样完整的人。”

昔日的狗血人生 今日的美好剧本

跟《璀璨帝国》里其他含着金汤匙出生的富二代不同,李弥前半段的人生就像一部狗血剧。她原籍中国昆明,10岁时随家人移民美国。母亲在芝加哥最大的研究型大学伊利诺伊大学芝加哥分校做癌症研究;身为医生的父亲因无法执业不得不从事清洁工作,郁郁不得志的他在移居异地一年后抛下妻女回乡。李弥年轻时以为嫁入豪门,却没想到遇上爱情骗子,最后倾家荡产人财两失。

在单亲家庭长大,见证母亲常年的付出,她从很久以前就知道成功必须靠自己,她12岁开始打工挣钱,18岁考取保险执照,一步步往自己想要的人生前进。近年来,她陆续投资科技产业、制作公司、房地产和餐饮业,粗略估计身价高达500万美元(约700万新元)。

当初她没有遵循家人的期许当医生,义无反顾地只身往加利福尼亚,无时无刻不督促自己前进。“我必须证明有能力打造属于自己的路。”一路走来的高低潮只有母亲陪在身边,“母亲为我牺牲甚多,不管我做什么她都毫无异议地支持我,没有她无私的爱和支持,不会有今天的我。

“我最喜欢的名言之一是‘幸福才是成功的最高境界。’我曾把成功定义为事业有成和财务稳定;长大后才意识到成功并不仅是这样,真正的成功是在生活中找到幸福和快乐。”

找到自信 累积成功里数

身兼多职,是时下斜杠能人的表率,李弥是出了名的工作狂;身为亚裔女性,大环境的压力也是她当初必须面对与调适的心理课题。自身经验让她发现,创业过程最大的障碍莫过于人们对亚裔女性先入为主的观念和判断,“他们会因为性别、人种或背景而对我产生莫须有的成见,这时候坚持立场并相信自己很重要。”

她说,当初除了得面对外界压力,她选择从心出发,正视情绪,跟自己坦诚对话时,也是一大考验。那一段时间,她是自己最严厉的批判者,迫使自己诚实面对不安全感,逐渐接受学会爱自己之后,才找到最自在的方式与世界抗衡。“内心的平静很重要,它让我学会欣赏自己和爱自己。一旦开始倾听自己的声音并将自己放在首位,自然而然会找到平静。对我来说,冥想和写日记让我反省并且享受独处。”

今年36岁的她正值人生巅峰,问她如果有机会,想要对20岁的自己说什么,她答:“随着年纪增长,我发现年轻时自己面对高压及过高的期望,我会跟20岁的自己说‘一切都会好起来的,每一个障碍都是学习的机会。’了解这点后,现在的我能够更雀跃也更期待面对未来,我会跟10年后的自己说‘我以你为荣。’”