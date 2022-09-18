17岁的帝国 Teen Regime

可上NHK World-Japan网站观看

五集的科幻迷你剧集，探讨世代矛盾及意识形态的冲突。故事发生于202X年，随着出生率持续下降，日本被打上夕阳国的烙印，为打破没有出口的局面，首相鹫田（柄本明饰）启动Utopi-AI计划，实验以人工智能选拔让垂死的城市复苏的领导人。人工智能选出有志建立平等社会的17岁高中生真木亚兰（神尾枫珠饰）。在人工智能的帮助下，亚兰和一班年轻人开始着手将衰落的城市变为繁荣的理想主义社区。

世界第一等第13季

8频道 晚上10.30

新西兰南岛的当地人带阿法去寻找在海边满坑满谷的“Cockle”（一种蛤类），它为何深受喜爱呢？新西兰是极限运动的天堂，主持人在高空荡秋千，欣赏峡谷风景兼大声尖叫。一场最强的狩猎之行，开军用悍马，拿世界排名第一的步枪，在广阔的山里狩猎，主持人会铩羽而归吗？

蝙蝠侠 The Batman

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上6.10

主演：Robert Pattinson、Jeffrey Wright、Zoe Kravitz。高谭市的多名精英市民被连环杀手“谜语人”残杀，蝙蝠侠与警察一起深入调查，蝙蝠侠也与新结识的猫女联手捉捕谜语人，将腐败人员绳之以法。

扫毒2天地对决

卫视电影台（星和Ch866） 晚上7.50

主演：刘德华、古天乐、苗侨伟。黑帮新秀地藏与墨西哥毒枭跨境扩展势力，一连串黑吃黑，搞得香港黑白两道风声鹤唳。地藏和警方高层有不可告人的关系，对决即将爆发。