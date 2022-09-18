本地下架爱奇艺两BL泰剧 “黑帮少爷”人气火红10月来新巡演

爱奇艺国际站今年4月推出的原创泰剧《黑帮少爷爱上我》（KinnPorsche The Series）最近下架，一同下架的包括2019年的泰剧《待到重逢時》（Until We Meet Again）。这两部剧均为BL剧（BL即boy's love，男同性恋意思），在爱奇艺国际站平台被列级R21。

根据资讯通信媒体发展局（IMDA）2019年4月更新的条例，本地流媒体平台上的所有R21级别影视内容必须上锁，不可免费开放供大众观赏。

本地平台如星和视界、新电信电视、Netflix、Disney+和Viu等都附上“家长上锁”（parental lock）的功能，若想观看R21的节目，必须先输入R21 Pin或家长设定好的密码，这是为了避免孩子或青少年接触限制级影片。不过，据悉目前爱奇艺国际站还未附上这项功能，因此被列R21的BL剧统统已经下架。

爱奇艺国际站昨天（17日）受询时告诉《联合早报》，他们是根据资讯通信媒体发展局的指引将《黑》《待》下架。针对一共有几部剧集受影响而下架，爱奇艺国际站未作出回应，但证实未有中国剧集受影响。

若爱奇艺国际站接下来增设“家长上锁”功能，这两部剧能否重新上架，目前不得而知。

不过，据悉除了新加坡，爱奇艺国际站的其他海外地区订户依然能观看《黑帮少爷爱上我》。

封今年最强BL泰剧

首部以黑帮为题材的《黑》被封“2022最强BL泰剧”，今年4月于爱奇艺国际站上线，播出期间缔造超高讨论度，一度登上推特世界趋势榜首。剧集播毕之后，几名人气强滚滚的主演立即展开世界巡演，7月在曼谷举办的两场演唱会吸引了超过两万名粉丝朝圣。团队接下来将到新加坡、韩国、菲律宾和台湾等地巡演，本地站落实10月8日（星期六）于星宇表演艺术中心（The Star Theatre）举行，入场观众须满18岁，门票票价介于128和308元。