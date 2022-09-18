阿部宽自曝健忘 “能忘掉事情是天赋”

俗话说得好，学会忘记是一种福气。日本熟男影帝阿部宽认同这句话，他告诉《联合早报》：“我就是一个健忘的人。”

日剧《因为我们忘记一切》（Because We Forget Everything）集合两个“第一次”。它是串流平台Disney+的首部原创日剧，也是58岁的阿部宽首度主演串流平台剧。阿部宽扮演推理小说家“M”，与女友“F”在万圣节因小事发生小争执，“F”自此离奇消失后，“M”仿佛坠入自己笔下的小说情节，开启峰回路转的寻人之旅。若单看剧情简介，或以为剧集描绘男欢女爱，记者观看已上线的第一集后，觉得故事悬疑、疑云重重，F的姐姐更质问阿部宽饰演的角色：“人是不是被你杀掉了……？”

阿部宽在访问中说，《因》是一部结合爱情与悬疑元素的剧集，与此同时，也描绘日常生活，对白不失生活化，“在这之中，或能带动观众反思自我，并渐渐在日常中找到新鲜事。”

剧名与剧情中，有两大推动情节的关键词——“忘记”和“消失”。记者问阿部宽的记性好不好，他笑回：“这……我是一个健忘的人，时不时忘记发生过的事。”比如，《因》改编自同名文章，阿部宽读过原文，企图回想当中的细节时，竟然什么都想不起来，对自己的记性十分讶异。不过，他认同“学会忘记是一种福气”的说法，并说：“我觉得能够忘掉事情，其实是一种天赋。”

渴望建立细水长流良好关系

阿部宽遇过像“F”一样，突然人间蒸发，或若即若离的人吗？他在思索片刻后回答，在演艺圈工作时常得面对工作伙伴“消失”，解释道：“每一个工作往往为期三个月，这意味着，每三个月拍摄环境就变，人事物随之改变。”在片场建立的人际关系纵使来得快去得快，但阿部宽不讳言说，渴望与他人建立细水长流的良好关系。

《因》故事也刻画，人们未必真正了解身边人。阿部宽幽了自己的经理人一默说：“我和他经常处在一起，那天一起吃饭，我总希望能点一样的套餐，这样就能同时吃完，但他点了更贵的（意指，上菜时间不同步，两人用餐时间不一）。”他以此事为例说：“所以有时候，真的不知道对方在想些什么。”

《因》的主要场景是名为“Bar Lighthouse”的酒吧。它由剧组搭建，尽管杀青后得拆除，在方方面面上毫不马虎。阿部宽说：“宛如一间真酒吧。场景里的橱柜往往是假的，无法开关，但这部剧高度重视细节，橱柜可以开关。”拍摄初期，他因酒吧场景灯光暗，未留意场景的细节，“渐渐发现细节后，佩服剧组人员的倾心倾力。”

《因为我们忘记一切》已在Disney+播出。除了阿部宽，卡司包括宫藤官九郎、创作歌手出身的恰拉，还有至今未公开身份、扮演“消失女友F”的演员。这名女演员是谁？线索有两个——曾跟阿部宽合作，形象活泼开朗。她的身份将在剧集迈入尾声时揭晓。