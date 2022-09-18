田馥甄演唱会遇地震紧急喊停

（台北讯）金曲歌后田馥甄（Hebe）挥别上周失声阴霾，星期六（17日）在高雄巨蛋的演唱迈入第二场，飙唱《底里歇斯》《终身大事》《田》，她笑称：“这三首应该算是我的自我介绍，是底里歇斯的田馥甄唱终身大事！”并打趣说：“你们不会还担心我的终身大事吧？连我爸妈都宽心了，不管如何，开心就是最重要的终身大事！”

唱到VCR转场时，田馥甄下去换衣服，没想到发生大地震，导致演唱会暂停，现场场灯全亮，并有广播告知歌迷说演唱会紧急暂停。主办方透露，地震时田馥甄下台换造型，现场工作人员立即打开场灯、所有大门出口，并一一检察舞台、机关安全状况，确认所有观众和工作人员都安全，也开放粉丝在这时间休息，暂停约15分钟后节目再度开演。

再度回到台上演出，田馥甄唱到《My Love》间奏时，对着全场粉丝喊话：“你们还好吗？My love！”唱毕，她说：“呼！刚刚唱完《无常》，从升降台降下去，就这么无常，让我感觉到自己非常的渺小，在身体不听使唤、无能为力的时候、在无法抵抗大自然力量的时候，只能谦卑谦卑再谦卑。”

【更新】田馥甄所属何乐音乐18日发出紧急公告：“因近日全台地震频繁，经主办单位与艺人团队审慎开会，为顾及现场观众与演出团队及所有工作人员安全，忍痛宣告取消田馥甄高雄站9月18日、9月19日共两场演出，相关退票手续请洽拓元售票系统与社群公告。”