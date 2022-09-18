蔡琴被陈文茜爆料生“怪病”

（台北讯）65岁金嗓歌后蔡琴睽违3年重返台北国际会议中心开唱，向来妙语如珠的她，17日突隔空开呛名嘴好友陈文茜：“我不像陈文茜不承认自己是老女人，我就是老女人，我不只要当老女人，还要当国际巨星。”

陈文茜则公开两人的好交情，过去常相约听音乐会或聚餐，透露蔡琴这次开唱前生了怪病，“包括对于歌手而言非常严重的耳鸣或是晕眩。有一次电话中，她哭了，原因不是因为身体不适，而是她担心万一自己的演唱会不能如期举行，团队成员会没有收入。”

针对好友陈文茜在面簿上所提到蔡琴在演唱会前生了几个怪病，蔡琴透过经纪人表示：“千万不要以为她得怪病要死掉了，其实就只是耳鸣和晕眩治不好。所谓的怪病就是指耳鸣跟晕眩，过去有找耳鼻喉科的医生看，但是一直看不好，后来合音老师介绍去看平衡神经科，终于能针对晕眩及耳鸣做治疗，目前蔡琴已经接受治疗中，也有比以前状态好。请歌迷不要太担心。”

陈文茜称蔡琴是“一个充满爱的人”，更是温暖又贴心朋友，蔡琴知道陈文茜近期卧病在家，特别到她家帮她按摩，还当起陈文茜的歌唱老师，电话“约诊”帮陈文茜线上上课。

陈文茜表示：“我目前心肺功能不足，血氧浓度太低比较辛苦的时候需要自己练习声乐，扩充肺活量。她(蔡琴)常常电话‘约诊’，先在手机中贴刘雪庵的歌，康定情歌，月光曲……清平调，然后教我如何收音、偷气：长达三小时。”

此外，虽然知道陈文茜身体不适无法到场看演唱会，蔡琴仍留了两张票给常载她回家的陈文茜助理马小姐，让陈文茜感动不已。