分享女儿成长遭扭曲 孟耿如叹：每个孩子都不同！

（台北讯）孟耿如与老公黄子佼经常在社群网站上分享女儿“黄玉米”的萌照与成长点滴，但孟耿如星期六（17日）深夜突然语重心长发文：“可能因为大家都很关心及关注玉米的成长，开始有些家人或公婆，常常把玉米当成了一个目标或者范例去比较……”她感叹道：“这真的不是我分享玉米日常的目的。”

孟耿如前阵子分享了玉米会翻身的影片，结果有些家长开始怀疑自己的孩子是不是成长太慢；最近有时天气转凉，看到孟耿如给宝宝穿长袖，也有家长觉得自己应该要给小孩开始穿长袖了。

她写道：“妈妈从怀孕开始，就已经背负了一个生命的压力，面对大家开始对你关心，或是过度关心？到孩子出生后甚至是长大成人之后，可能都不断会有家人或者路人对我们的教养教育方式有不同的见解……”、“每个孩子都有不同的状况，我们在不同环境下成长，遗传不同基因，大家都是不同的个体，请不要把玉米的日常生活当作一个绝对的方式；甚至是去指责妈妈？怀疑妈妈？太关心妈妈？”

孟耿如强调：“每个孩子都有不同的成长速度和发展状态！新手爸妈们已经承受了很多的压力，我们都在学习和碰撞，努力跟自己的孩子一起成长；没有最好的方式只有最适合的方式，我相信大家都不会故意要让自己的孩子不好。”

说到分享女儿照片的初衷，她说：“分享玉米的照片只是想要疗癒大家而已。”并喊话其他新手家长：“各位爸妈加油，我们内心也要够壮大，因为还要带领孩子闯荡这个世界呢。”