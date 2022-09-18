国大癌症基金筹款活动 11名艺人为慈善骑行

滂沱大雨浇熄不了善心，本地11名艺人与多达650名参与者骑行献爱心，为新加坡国立大学癌症中心（NCIS）癌症基金筹得近9万元善款。

为NCIS癌症基金筹得善款的“Let's Ride”慈善骑行闭幕仪式星期天（9月18日）早上在滨海湾活动空间举行。主办方邀请了11名本地艺人包括陈汉玮、郑各评、洪慧芳、郑颖、郭妃丽、马艺瑄、陈邦鋆等参与活动。贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲是活动主宾。

星期天早上的活动，原计划让11名本地艺人骑着脚踏车到场，然而天不作美，慈善骑脚踏车活动也因此提早结束。不过尽管下雨，星期天早上依然有多达650名参与者共骑行了3万8902公里。

主办方本地生物科技公司觅瑞（MiRXES）除了捐出5万元善款，也以每位参与者骑一公里，额外捐一元善款的方式，为新加坡国立大学癌症中心共筹得8万8902元善款，刘燕玲政务部长星期天早上在仪式上把支票交给NCIS，以便帮助更多癌症病患。

视帝陈汉玮、陈邦鋆以及郑各评一家也参与了这项活动，活动后他们接受了《新明日报》访问，从访问中，记者获悉原来参与的艺人当中有一半是通过林湘萍的邀请加入。不过由于林湘萍膝盖有旧伤，所以无法和大家一起骑脚踏车，但她本人也有到现场为这个慈善活动献一份力。

陈汉玮骑脚踏车 认识新加坡

为了能够养足精神参与活动，陈汉玮星期六（17日）晚上破例比平时早睡，“我很少这么早睡，10点多就躺在床上了。”汉玮也透露其实他星期天早上很早就到活动现场，还遇到了两位年轻人从星期六晚上就开始骑脚踏车直到星期天早上，因此单单他们两人就已经筹到了数千元。

陈汉玮也分享自己从小就有骑脚踏车的习惯，而最密集骑脚踏车的时候是在疫情期间，他也因为骑脚踏车而认识到新加坡很多地方，有空时还会骑十多公里，慢慢观赏周围的环境。

陈邦鋆难忘骑脚踏车约会

陈邦鋆平时不常骑脚踏车，只是在台湾时会陪孩子一起骑脚踏车，他还很开心地分享自己的儿子已经会骑两轮式脚踏车，而女儿目前只会骑四轮脚踏车。他也分享了自己骑脚踏车的趣事，“还记以前我跟老婆第一次骑脚踏车约会时，因为她很会骑脚踏车，所以我当时还一直被她笑。”他还笑说，那次之后妻子庞蕾馨就没有再找他去骑脚踏车了。

完整报道，请翻阅2022年9月18日的《新明日报》。