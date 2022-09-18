周华健肚腩大 自嘲带着月亮跑

日前美国巡演被粉丝拍到身材走样，肚腩凸显，“国民歌王”周华健星期六（9月17日）晚上在滨海湾金沙开唱自嘲“带着月亮满街走”。

阔别狮城四年，周华健受滨海湾金沙的邀请星期五（16日）和星期六晚上在滨海湾金沙会议中心举行《Wakin Together》演唱会，他唱足两个多小时，也献唱了多首他的招牌金曲，如《风雨无阻》《让我欢喜让我忧》《孤枕难眠》《花心》等，也挑战披头四的《Norwegian Wood》《天涯歌女》《漂洋过海来看你》《浪子心声》等，让粉丝们拥有了一个美好的周末夜。

久违的周华健，和往昔一样，幽默风趣，大放笑弹，12月即将步入62岁的他，也不忘拿自己的年龄、身材来开玩笑，甚至说已经是过气了，不过还要扮少年，两年前推出了一张名为《少年》的专辑，逗得粉丝们笑不拢嘴。

最近他在美国开唱，被粉丝拍到顶着个大肚腩，笑说昔日偶像成了中年大叔，星期六晚上华健似乎刻意从中秋圆月牵扯到自己的“大肚腩”。

他说：“小时候我很喜欢中秋节，中秋节前夕是迎月，中秋节当天是赏月，隔天是追月，我们在室内不能赏月......”他停了一停，看了肚子说：“不过我带着自己的月亮（指肚腩）来......”

当背着吉他准备自弹自唱时，华健又幽默地说：“这些日子，我都很喜欢背着吉他到菜市场、满街跑......”此时，他将吉他拉一边，看着肚腩笑着说：“因为可以遮住我的肚子。”语毕，台下哄堂。

事业因疫情停摆 唱遍全球独缺曼谷

过去两年半，因疫情关系，华健的歌唱事业也被迫停摆，巡演更是喊卡，好不容易在三个月前携带团队到美国开唱，而新加坡站则是最终站。

周华健说，憋了两年九个月，终于可以搭飞机出国了，心情是无比兴奋，连行李也不知道该怎么整理，他开玩笑地说：“最后索性把整个家也搬来。”

难得出国，华健说朋友意外地要到机场送行，他不解，追问原因，华健说：“我在想理由拒绝他，甚至还告诉他，我是去新加坡不是去柬埔寨（卖猪仔新闻最近火热），叫他放心，没想到他回我；‘华健不用担心，你的年纪大了，器官都过气了，他们是不会要的’......”

友人的回答令周华健啼笑皆非，后来朋友才如实告诉他：因过去两年九个月不能出国，他连机场长什么样都忘记了，想趁机走走看看而“温故知新”。

周华健也演唱了多首新歌，其中一首《飞飞飞飞飞》，歌词反复唱着“要去曼谷”，出乎意料，华健在台上透露自己出道35年，唱遍全球各个城市，就是没去过曼谷。

“原本打算专辑推出宣传告一个段落后，我可以去曼谷，没想到疫情暴发......”让他感到些许的遗憾。