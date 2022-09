Netflix韩剧《毒枭圣徒》(Narco-Saints)9月9日上线后口碑爆棚,才三天全球观赏时数就累积突破2000万小时,冲上全球非英语影集排行榜第五名。

《毒枭圣徒》聚集韩国影帝黄晸珉跟河正宇,以及台湾影帝张震,还有韩国实力派演员朴海秀、柳演锡、赵祐镇等,吸睛指数爆表。张震饰演唐人街黑帮老大陈震,充满杀气,令人畏惧,但记者追剧时听到他其中两句台词,觉得好亲切,他竟然说Singlish(新加坡式英语);其中一句台词是“cut the crab lah”(别放狗屁了),另一句是“I don't think so lah”(我不这么认为)。除此之外,他也在大量的英语对白中掺杂了粤语和闽南语。