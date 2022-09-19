梁志强分文不收拍《越界》

为支持国产电影，梁志强分文不取，免费演出《越界》当大慈善家！

《越界》由8028控股有限公司二位老板陈德祺、黄绥焜、Artistes Marketing Asia Pte Ltd艺人演艺广告公司老板郑国辉（Alan Tay）联合出品，故事揭开人肉贩子黑幕，属于社会写实题材，视帝郑各评一人身兼多职，担任故事，监制与男主角，主要演员还有翁清海、马来艺人Fattah Amin，Rosyam Nor、台湾性感女星天心、演技派男星朱厚任、许亮宇等。

《越》于2019年开拍，2020年完成后制，目前已于全马100多间戏院放映。

据悉，《越界》还请来梁志强客串，角色将令人“耳目一新”。

值得一提的是，梁导为《越》拍了两天戏，完全免费！

监制郑各评受访告诉《新明日报》：“他完全称得上是‘拔刀相助’。”

梁导当时人在吉隆坡，因为与出品人之一的郑国辉有拍肩膀的好交情，得知《越界》题材具社会警惕性，为表支持，百忙中抽空拍摄，各评笑说：“他饰演一个大慈善家，说起台词的语调与演喜剧完全不一样！”

大咖导演太了解镜头，过程也拍得很顺。

对电影充满理想的各评，之前曾提到若《越界》回响好，希望拍《越界2》，但除此之外，鬼片以及改编自真人真事的内容也是他有兴趣拍摄的题材。

“本地市场太小，电影一定要跨国，要能走出去才行。”