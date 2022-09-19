台湾6.8级地震 “震惊”娱乐圈

（综合讯）星期六（9月17日）晚上台东县关山镇发生规模6.4强震，余震不断，星期天（18日）下午台东县池上乡又发生规模6.8地震。

田馥甄个唱喊卡 Selina心疼

田馥甄（Hebe）的高雄演唱会早前因疫情延期至9月，原订要在9月9日起一连唱4场，但她在演出前罹患肠胃型感冒，因声音未达理想状态，紧急延期一周。几经波折后，她终于在16、17日顺利开唱，不料最后两场演出前，又因近日地震频繁，再度取消。

看着好姐妹的演唱会一波三折，Selina也心疼发声：“这一波好几折，很心疼。”

对于这次取消的决定，许多网民都一面倒力挺，表示能理解以及安全最重要。

澎恰恰台东活动照办

澎恰恰、许富凯、阿吉仔等艺人参加星期天（18日）晚上在台东举行的老歌演唱会照常举办。

倪安东、夏宇童主演音乐剧《倒垃圾》也因碰地震暂时停演，地震后现场灯具持续摇晃中，剧团紧急把舞台上道具全撤下，延迟约一小时后才正式开演。

另外，徐乃麟当时正在录《挑战吧！大神》，因摄影棚灯光晃动，加上也怕有掉落危机，紧急喊卡，停棚半小时。

林韦君吓到发抖

民视八点档《黄金岁月》演员罗巧伦、林韦君、张家玮、张书伟等当时正在林口摄影棚拍摄，演员们第一时间在工作人员引导下，移动到棚外静待地震停止，但林韦君还吓到发抖愣在现场，导播见状马上安抚她。

地震发生时，罗巧伦正好收工开车离开，结果在半路遇上强震，车子激烈摇晃让她当场惊慌失措，只好先停路边，等待地震趋缓。

比莉以为自己头晕

比莉与周汤豪母子首次搭档合作，由周汤豪操刀翻玩经典、动感再制《什么都不必说》老歌新唱，短短几天点击破百万。前天在高雄的活动上，与现场六七百人动感跳动，回家后以为自己太累头晕，后来才知道是地震，隔天下午在车上也有感觉到。

林韦君吓坏发抖愣在现场。（取自网络）

纳豆和依依家中吊灯掉下来，碎片散落地上。（取自网络）

险被吊灯砸 纳豆依依躲桌下

地震发生时，纳豆和女友依依在台北家中。依依在面簿贴出吊灯砸落桌上，碎片散落在地的照片，透露：“家中有吊灯，遇上大地震千万要小心！刚刚突然的大地震，我赶紧拉着豆躲进桌下，三秒钟时间，吊灯应声砸落，还好一切平安。”这回她再次救了纳豆。纳豆因年初脑出血使依依警觉心强，随后也立刻带他去医院检查。

徐若瑄仓皇逃摔伤

女星徐若瑄在避难时不慎受伤，膝盖挂彩，回想起来仍余悸犹存。徐若瑄透露，前晚地震当下她正在直播，昨天在家休息，没想到又碰上两起地震，刚好家人都出门不在，只剩她一人，由于太害怕，匆忙躲到床边的过程中，不小心摔到地上，膝盖磨到脱皮红肿。