丧母截肢报道刊登后 段伟明：感谢大家没忘记我

《联合早报》星期一（9月19日）报道段伟明丧母、截肢保命之后，他下午告诉记者，一天下来接到许多圈内外朋友和影迷的慰问短信及电话，“都是很久没有见面的朋友，有勉励的、慰问的，我接电话接到手软。这真的是在我意料之外，感动得久久都说不出话来。我以为我是艺人，演完戏大家就忘了我，原来还是有很多很有爱心的人。谢谢大家没有忘记我，我没有白活！”

这当中包括段伟明多年未联系、当年任电视导播的李明芬。他说，李明芬是他的“演艺启蒙老师”，“今天我的华语能说得那么好，全都因为她，是她启发了我。当年我的性格很冲动，脾气不好，但只有明芬姐说的话我会听。”

唐琥以过来人身份向段伟明喊话

本地资深媒体人管雪梅星期一早上也在面簿发文为段伟明打气，不少艺人留言为他加油，包括去年因糖尿病截肢的资深艺人唐琥，他以过来人身份向段伟明喊话：“要活着就要有信心，勇敢坚强。”

61岁的本地资深艺人“阿财”段伟明星期六（17日）率先接受《联合早报》的访问时，透露过去两三周丧母，也因糖尿病入院截肢，衰事接二连三，不过他并未因此一蹶不振，誓要挺过人生的这一大考验。

段伟明饱受糖尿病折磨多年，9月初因病情恶化入院切除左小腿保命。上周他在发给记者的短信中提到，自己正在接受“漫长而且痛苦的治疗”，术后伤口痛得他吃不好睡不好，听上去情绪有些低落。记者等他精神好一些跟他约做访问，段伟明17日受访时心情已平复不少，并坦言一直在调适心态，总算渐渐恢复正常作息。

出院后会到疗养院住

去年段伟明为《最强配角》视频系列接受记者访问时，提到对命理有一些研究，那阵子他算出自己本命年流年不利。他星期一受访时感叹，去年工作确实有些不顺，不过没想到不好的事情今年大爆发，“现在是走一步算一步，明天的事是算不到的，所以我也不想了。我只想好好地过每一天，我今天的情况比昨天又好了10%。”

段伟明出院后会先到疗养院住一段时间，但他还不清楚何时能出院，“疗养院有空位再安排，我会安下心来等。（女友心情如何？）她的心情OK，幸好她比较冷静，因为她要照顾我。她每天都会过来一两个小时，有时陪我聊天，有时就静静坐在我身边。”