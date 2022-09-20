鹤天赐移居韩国 希望打破两年魔咒

照片由受访者提供

本地艺人鹤天赐将事业重心转移到韩国，曾在台湾两年拼演艺事业，又在美国进修音乐两年的他笑说：“我在海外的生活好像有一个‘两年魔咒’，希望这次能打破这个魔咒，在韩国待久一点。”不过他报读延世大学韩文课程，才上四天课就被老师建议另外找补习班。

鹤天赐9月开始在韩国延世大学修读韩语。

上韩语课，从零开始

鹤天赐接受《联合早报》长途电话访问，分享在首尔的生活和学习韩语的挑战。他原本在美国洛杉矶修读音乐制作，去年1月回新过农历新年，计划待两三个月再回美国，因办美国签证出了状况，就一直留在本地。

今年4月，他到韩国度假，发现自己很喜欢当地的环境，加上过去一年跟韩国音乐公司合作，于是决定搬到首尔，学好韩语，同时发展音乐事业。

鹤天赐8月18日抵达首尔，租了12天民宿，开始找房子，但一直没找到，民宿又有新租客，他先搬到酒店暂住，还好两天后终于顺利迁入首尔的新住处。

学校9月2日开课，鹤天赐受访当天才上了四天课，他大呼压力好大。他说：“班上的同学来自不同国家，有日本、德国、以色列、俄罗斯等，他们都有韩文基础，只有我和另一个印度同学是从零开始。课程全以韩语讲授，我听不懂，第一天学字母，第二天开始造句，第三天开始对话，天啊！第三天，老师用英语问我，是不是觉得韩语很难？我说是，她建议我和印度同学报读补习班，因为我们是全班最糟的，哈哈哈！”

上了四天课之后，韩国放中秋假期，鹤天赐叹说：“我的大脑终于可以休息。”

38岁的他在班上年纪最大，最年轻的同学才21岁，但他不以为意，“我在洛杉矶也是最老的学生。我觉得保持年轻的秘诀就是，不管到了几岁，都愿意继续学习、探索和体验。”

两作品因英文歌词被相中

鹤天赐去年开始跟韩国公司合作，为韩星写歌，他透露：“Super Junior筹备新专辑时，出版公司问我要不要投稿，我交了三首歌，都没中选，我现在重听，也觉得……但总要有一个开始，我把每次的投稿机会当成磨炼。我去年写了20首歌，有两首中选，还没发行，一首是给一个女团，另一首是OST（电视原声带）。”

有趣的是，这两首中选的作品都是英文歌词被相中，鹤天赐说：“我写了旋律之后，会填上英文歌词，我不喜欢只是哼出旋律。这个女团和这首OST要的是英语歌，就看中了我的歌词。”他希望最终能写韩文歌词，提升自己的市场价值。

早报促成与吴峻逸合作

鹤天赐虽然现在把重心放在幕后创作，但不表示自己不会再发新歌。上个月，他发了英语歌“Love Fly (Feel Alive)”，上周五（16日）也与麦克疯（MICappella）成员吴峻逸（Juni）合作发行华语歌《第四维空间》。

有趣的是，鹤天赐与吴峻逸的合作原来是《联合早报》促成的。吴峻逸受访时说：“今年2月，早报报道鹤天赐跟我都确诊冠病，我看到后，传短信问候他，我们聊起隔离的生活。我说困在房间像是被束缚在一个实体空间里，很辛苦，他感受更多的是精神和心理的冲击。同样是隔离，却有不同的感受，我们就决定以此为概念，合作一首歌。”

《第四维空间》描述被困禁在实体空间、心灵空间及这个世界等不同境界的状态，两人一起谱曲，作词人洪美燕填词。

鹤天赐说：“过去这两年，不同性格的人如何应对隔离，我认为相当有趣，这便是《第四维空间》的主题。”

吴峻逸说：“我们的合作很愉快，很顺利。他的歌曲偏电子风，有Kpop味道，但我希望这首歌给人比较冷静的感觉，他也了解并愿意配合。”