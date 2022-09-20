李光洙自认天生领导者 回归综艺沦为奴隶

刘在锡和权俞利把李光洙当奴隶，李光洙抗议：“我不听人使唤，我是领导者。”

韩国知名搞笑艺人刘在锡和李光洙在Disney+原创综艺节目《韩星地带：求生大作战》（The Zone: Survival Mission，简称《韩星地带》），带着综艺新手权俞利（Yuri）展开求生大战，三人在恶劣处境下坚持四个小时，包括被丧尸追，被鬼吓，被喷洒冷水，还进行枪战等，总是正常出场，狼狈下场，李光洙更在第一集因为被强力胶黏到裤子，结果裤子脱落，引人爆笑。

李光洙因为被强力胶黏到裤子，结果裤子脱落，非常狼狈。（视频截图）

这是李光洙一年多前退出《跑跑人》（Running Man）之后，再次接下综艺，他与昔日战友刘在锡再次携手，对方毒舌亏他：“你不是不录综艺了吗？看来只要给钱，你什么都会做。”还亏他的发型讨人厌。两人一见面就打闹，显见默契还是很好。

权俞利在节目展现超强的求生意志，更为了让两位欧巴不要放弃，使尽各种方法，又吼又打，甚至忍不住拿拖鞋扔他们，还有一次打了李光洙的后脑勺。

权俞利（右）拼命完成任务，刘在锡（左）和李光洙（中）却在偷懒打乒乓，她气得拿起拖鞋扔向他们。（视频截图）

三人选拍档，互相抬杠

两位哥哥虽然挨打挨骂，但都认同权俞利的求生能力，所以若要选一个人一起在无人岛生存，两人都觉得权俞利是最佳拍档，但他们也起了其他念头，选了彼此。

《韩星地带》不久前在韩国首尔举行记者会，《联合早报》记者受Disney+邀请到首尔出席，之后与三位艺人做了专访。记者给三人设了一道题目：如果你必须在无人岛生存七天，可以带一名拍档同行，你会选择谁？

刘在锡说：“如果真的要生存，我会选俞利，但如果要使唤一个人为我做事，我会选光洙。”李光洙听了立刻反击：“那不是我的风格，我不是那样的人，我不会当别人的奴隶。”

刘在锡不理会李光洙，继续说：“我会选光洙来使唤，因为他通常会听我的话。”权俞利附和说：“在锡哥说的很有道理，我也赞同光洙哥容易被使唤，但我会选在锡哥，因为他很聪明。”李光洙继续抗议：“我是不听人使唤的，我会带领其他人；从小到大，大家都跟我说，我是当领导者的料。”

李光洙谈到自己的选择时说：“俞利懂得察言观色，所以能帮上忙，但我会选在锡哥同行，然后趁他睡着时，偷走他所有的东西。我会偷走他的食物，还会脱光他的衣服，之后逃到岛的另一边，建一个房子，长长久久、快快乐乐地生活。”

“所以你带我去，是要毁了我？”刘在锡问。“是的。”李光洙笑着回应。

三人一来一往互相抬杠，记者仿佛看见节目场面在眼前上演，好有趣。

刘在锡赞俞利有综艺感

权俞利作为节目中唯一的女生，是否得到两位欧巴的特别照顾？又或者反过来是她在照顾他们？她说：“一开始我有期待他们照顾我，但一路拍下来，我的期待被摧毁了。至于我必须为他们做的事，我不知道能不能以‘照顾’来形容，我必须拖着他们跟我一起前进。”

权俞利是综艺新手，两位前辈给了她哪些建议？刘在锡说：“我十年前就和俞利合作过，知道她有很好的综艺感，我相信她自己也知道。我向制作团队推荐俞利时，我有信心她会做得很好，所以不须要给她什么建议，而她的表现超乎我们的预料。”

权俞利说：“哥哥们不须要给我太多建议，因为跟他们一起工作，有他们在我身边，对我已经起着很大的影响，是很正面的影响。”

《韩星地带：求生大作战》在Disney+独家上线，每周三更新一集。

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