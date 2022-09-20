特殊病人 The Patient

可在Disney+观看

10集悬疑惊悚剧集，每集从21分钟到46分钟，篇幅并未严格规范，完全根据情节而定。

美剧“The Patient”在网上多数被翻译成《特殊病人》，也有另取中文剧名为《理智与欲杀之间》，其实我倾向将片名直译为《病人》，因为究竟谁是病人，着实很难理清，或者人人都有病，差别只在看见或看不见。

心理医生内省心魔

《特殊病人》不是用大量资金堆砌起来的大制作，若改编成舞台剧小品，应该也精彩。人物和故事相当简单，是深刻复杂的角色研究，各人心理状况逐层揭露，剧中有大量的对话，却几乎无事发生，对某些耐性有限的观众或是很大的考验。

剧集一开场，实力派男星Steve Carell（史提夫卡里尔）饰演的心理医生卡瑞尔骤然醒来，发现自己置身在陌生的宅院地下室，一只脚被铁链捆绑，嘶喊求救却无人回应。绑架他的人很快便现身，竟是他的病人（Domhnall Gleeson，多姆纳尔格里森饰）。绑架者是一个连环杀人魔，苦于无法抑制强烈的杀人欲望，认为唯一可以帮他的人是卡瑞尔，于是一不做二不休干脆把医生绑到家里……

是的，剧集不是你以为的那样。至少播到第4集，暂时不见暴力也无激烈对峙。心理医生与杀人魔，仅仅互相含蓄试探，总是冷静得像在寻常对话，悲剧尚未发生，仅仅不过“说”而已。

尽管没有多余枝节，每一个细微举动或者每一句话，皆精炼并内含深意。情节走向难测，却也似乎没那么重要，作为观众的我因为太投入有趣的对话当中，其实已经不太在意心理医生最后是否逃得出去。

每一次的心理疗程，都是心理医生的生存关键，唯有解救杀人魔才能活下去。他必须阻止对方杀害无辜，让自己安然脱逃，但一个人受困于极致场景中，不免重新审视人生，脑海中不断浮现已逝妻子，以及他跟儿子因宗教分歧产生矛盾的无数画面，医生隐藏的心魔在挖掘后显露。

杀人魔看似平常人

与一般美国喜剧演员相比，史提夫卡里尔的情感呈现方式向来较收敛，剧里对人物多层次的演绎，被很多美国影评人盛赞为他近年最具惊喜的演出。

不过在观众眼中最易留下深刻印记的，应该还是诠释杀人魔的格里森。他看似平常人，甚至是效率很好的好员工、好同事；每天像老饕一样，捧着不同风味的外卖料理出现在心理医生面前。他的杀人欲望不是随机，也不是基于什么深仇大恨，而是源起于日常所见的、他以为的不公不义。不，不要自作聪明把弗洛伊德那套恋母情结理论用来解读他，杀人魔看起来愈普通，愈让人感到胆战心惊。

第4集，出现了被杀人魔俘虏的目标人物，情节开始进入紧张模式。杀人魔谈及与前妻一同观赏演唱会，更称自己是美国乡村歌手Kenny Chesney（肯尼薛士尼）的铁粉。最后情节竟相互呼应，心理医生和俘虏同病相怜，侃侃而谈对家人的“爱”，更哼起John Denver（约翰丹佛）的“Take Me Home, Country Roads”，然后互道姓名……黑暗中释出一丝诡异的希望。故事接下来会怎样？

很想知道，追看的欲望瞬间被勾起。

食脑丧B（首播）

娱家戏剧（星和Ch855）晚上7.00

主演：何广沛、江嘉敏。废青余阳光在好友法医实习生面前吃下人脑。阳光发现进食其他人的脑袋，就会拥有其记忆及技能。一心想保护家族火锅店的他，开始一个奇幻之旅。

星期二特写：铁路边绿水旁

8频道 晚上8.30

第二集：油池。早期叫土油城的油池，在英殖民时代是军事重地，设有油库、无线电站和军火库，二战烽火改变了油池的面貌。油池从乡村变成市镇后，过去火车经过的地方变成绿色走廊，与盘沙河和公园连道形成新的风景线。老居民走回油池老路，揭开它的前世今生。

看不见的设计

U频道 晚上9.00

学校，是城市的文明进程，让学生在愉快的环境学习，校园的设计至关重要。幼儿园建筑的圆形设计为何象征保护？开放式的学习空间能鼓励学生创新，进而拓宽思维深度？本地一所学府建了第一座净零能耗建筑，为了提升师生们的身心健康，教室竟然没有冷气装置，而且楼梯比电梯更多，更明显。

基督山小姐 Miss Montecristo （首播）

e乐（新电信Ch11/501）晚上8.50

主演：李昭娟、崔汝珍、景盛焕、李尚宝。讲述女主角恩祖在新婚派对中，因两好友河拉和世琳的阴谋差点死去，同时也失去家人、腹中胎儿与曾爱过的男人。五年后，恩祖以香港投资者女儿嘉欣的身份返回韩国，向伤害过自己的人复仇，成为“基督山小姐”。

猫女：猫眼行动 Catwoman: Hunted

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）傍晚5.00

猫女瑟琳娜凯尔企图窃取价值连城的翡翠，目前宝石在全球最庞大的犯罪帝国利维坦的手中，她得手后，遭到黑白两道的全力追捕……

黑帮清洁妇第二季 The Cleaning Lady S2 （首播）

Warner TV（星和Ch515，新电信Ch306）晚上9.00

Elodie Yung饰演的柬埔寨医生在儿子被诊断出患有罕见疾病后，到美国求医。当唯一匹配的骨髓捐赠者退缩，她的签证到期时，她为了儿子只得留在拉斯维加斯，与她的菲律宾嫂子一起担任清洁工。在意外目睹谋杀案后，她被黑帮老大招募，利用她的医疗技能当起“清洁工”，抹去犯罪的证据，自此游走在道德边缘地带。