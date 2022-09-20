袭胸、滚床 一文看张翰新剧《东八区的先生们》争议

由中国男星张翰主演的电视剧《东八区的先生们》争议不断，持续成为网民们热议的话题。从扯内衣带、“袭胸”、滚床、到“油腻”台词，zaobao.sg整理出《东》自8月31日开播后曾引发的争议。

扯内衣带情节

剧中，王晓晨饰演的女主角在转身离开时差点跌倒，身后的男主角张翰见状立即上前拯救，但他所的第一件事不是环抱她，而是精准地抓住了女主的内衣带。接着，两人震惊对看，张翰下一秒放开手，扣带弹回女主角的身上，场面非常尴尬。

“袭胸”场面

最让网民热议的还有张翰疑似伸出“咸猪手”的画面。男、女主角本来各坐一张椅子，两人浓情蜜意了一会儿，张翰把王晓晨抱到大腿上，以体现情侣间的亲密感。但这一幕却被网民发现张翰的手从对方的腰间上移至胸口。由于位置敏感，当时引起网民热议，称这是“职场性骚扰”，“张翰的手”词条还因此登上微博热搜。

“滚床”争议

剧中有场床戏，张翰抱起王晓晨走向卧室，将女方放在床上后，先是脱下自身外套，接着才伸手解开女方扣子。随后他整个人压在女生身上激吻，过程还发出亲吻声。而引起网民讨论的是，张翰一只脚的位置，刚好卡在王晓晨双腿中间，大尺度画面再次被批“好猥琐”。但也有人认为这本来就是床戏，网民过于大惊小怪。

“歧视女性”台词

除了上述的争议片段，《东》更被网民挖出有许多疑似开黄腔、物化女性的台词：“瘦的好看，胖的好使”“做一个世界的水手，就必须要做件事情，就是要去征服世界上所有的码头”等。

而其中最让网民诟病的是，剧中一群人正在讨论男女主角的八卦，配角说：“女人啊，受伤之后是最可怕的动物，万年流血不死的”，令不少女性网民直呼看到这句台词“很不舒服”。

“不合理”剧情

剧中有一场婚礼桥段同样遭观众吐槽。男配角坐在自动驾驶的车上，进入婚礼现场。出席婚礼的一名宾客说道：“据说这是最先进的自动驾驶，我也是第一次亲眼见……”同时，自动驾驶的车子出现问题，男配角跳车自保。视频在微博上疯传，网民纷纷批评情节不合理，疑惑“所以最后车撞哪去了”。

《东》在豆瓣网的评分下滑至2.1分。（图/截自豆瓣网）

张翰身兼《东八区的先生们》出品人、监制、编剧、主演等多重身份，并称该剧是自己“花费数年心血，精心打磨的致敬青春之作”。另外，也有网民翻出张翰过去在综艺节目《初入职场的我们》带着实习生们一起审的片子就是《东》。当时实习生表示：“那天我们在机房一坐就是六七个小时，翰哥还能乐此不疲地审片，我觉得真的是要很热爱才能做到这样。”

截至9月20日，《东八区的先生们》在豆瓣网的评分已经下滑至2.1分，成为在该网最低分的中国电视剧。面对争议，张翰保持沉默，未对外做任何回应。