这三位艺人如何拼当“学霸”？

10月考试季如期而至，相信家中有考生的家长都绷紧神经，陪孩子做最后冲刺。

不仅是普通考生，作为同样被各种考试洗礼过的艺人，他们的成绩偶尔也是大家茶余饭后的谈资。

《新明》为大家盘点三位成绩不错甚至是优异的“学霸”本地艺人，他们也勉励面临进考场的莘莘学子，不要临时抱佛脚，发奋加油！

孙政“封闭式学习”

毕业于杜克大学（国际比较专业）

提到本地“学霸”艺人，肯定少不了孙政。从小就在名校念书的他，就算上了名大学也不松懈，课程成绩基本全‘A’。记者询问孙政的学习经历，他透露自己是个文科生，文科较强，接着回忆起自己在A水准备考期最辛苦，直接采用‘封闭式学习’。他说，“把自己锁在房间里，没有温习完不准出去。”

如果不当艺人，会从事什么行业？

管理咨询顾问或者数字化咨询顾问

父母对你加入娱乐圈的看法？

“父母虽然无法理解，但还是会支持我。重点是不要辜负了自己还有父母的栽培吧，所以就算现在做的跟学校学的不一样，但面对事业的热忱、坚持、努力还是一样的。 ”

蔡琦慧不临时抱佛脚

毕业于新加坡国立大学（地理＆社会学）

自入行以来，琦慧的乖乖女形象就深入民心，事实上她在学业上似乎真的不需要父母过多操心，毕竟她念中学时还取得全班第三的成绩，地理成绩在初院更是全校第一。更难得的是，琦慧非常自律，可以同时兼顾学业和她热爱的英式女篮（Netball）。

琦慧很懂得时间管理，就算一周花上5天时间打球她也不耽误学习，“我不喜欢临时抱佛脚，我知道我准备功课的时间不多，尤其我是学文科的，有很多东西要背，所以一般我很早就开始为考试准备。”

如果不当艺人，会从事什么行业？

“刚毕业的时候，我以为我一定会找份政府工成为公务员，为社会服务的工作。”

父母对你加入娱乐圈的看法？

“其实我父母还蛮支持我当艺人，因为他们也爱看本地剧。比起当艺人我父母比较不喜欢我打球，因为常常看到我受伤，所以我当演员对他们来说更觉得骄傲。”

张哲通一天内追上课业 学习力惊人

毕业于新加坡国立大学（商业管理）

阳光型男张哲通华文成绩超好！求学时期华语成绩排名年级前三。不过，张哲通坦承自己上大学后有些松懈：“大学时期比较懒，平时都不太会去温习功课。”

后来张哲通‘幡然醒悟’，一天时间就把一整个学期的落下课业全部学完，考试更是顺利过关，可见他的学习能力惊人！

如果不当艺人，会从事什么行业？

哲通告诉记者，若是不当艺人会选择创业。此外，哲通向来对科技相关的事物情有独钟，“希望有朝一日能结合媒体业和科技业，创造一个有影响力的产品。”

父母对你加入娱乐圈的看法？

哲通似乎没想到加入演艺圈会得到父母的支持。“蛮讶异他们从一开始就很支持我选择这一行，他们的意思是反正知识是不会不见的，有张文凭对将来也有更多的可能和选择。”