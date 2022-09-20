娱乐吃瓜：“末代夯团”棒棒堂 成家立业谁最强？

在韩团席卷亚洲之前，台湾组合曾经在华语歌坛风靡一时，例如小虎队、F4、Energy等。有人说最后一组掀起风云的台团是飞轮海，因为他们最红时从台湾红到中国大陆、香港、东南亚。但也有人说末代台湾夯团是棒棒堂，毕竟他们2006年自偶像培养节目《模范棒棒堂》出道、成团，才1年就站上台北小巨蛋体育馆，3年就登上香港红磡体育馆开唱，蹿红如搭火箭。

组合成员包括敖犬、小煜、威廉、阿纬、小杰、王子，又称“六棒”。近年把事业重心转往大陆的敖犬，在节目自爆当年棒棒堂拆团分家的主因，是因为卡在小杰不续约唱片公司。后来其他4名成员敖犬、阿纬、威廉、小煜以“Lollipop@F”继续走跳演艺圈，小杰、王子则退出和毛弟另组男团“JPM”。敖犬透露当时年纪小，曾因无法消化这件事而跟兄弟吵架。

《模范棒棒堂》是90后的回忆杀，成员们今年入行超过15周年，可惜港台疫情反复，妨碍他们和粉丝庆祝成团15周年。单飞后的人生，有人继续在演艺界打拼，有人成功转行，有人幸福成家。尽管单飞没有让他们大红大紫，但他们初心不变，像敖犬、小煜、小杰、王子到去年都还有音乐作品面世。

来看他们现况如何。

阿纬：商业最成功

阿纬晒一家四口全家福。（取自艺人IG）

下个月满37岁的阿纬（刘峻纬）在团中身高最矮，整体不算最突出，但离开演艺界后，他的发展可能是最成功的。他娶了国际物流创办人的千金，直接晋升5亿新元驸马爷，接着不断扩大餐饮版图，拥有9家餐馆，年营业额接近1500万新元。他婚后育有2子，家庭幸福美满，令人称羡。

敖犬：回归故乡

敖犬之前参加《披荆斩棘的哥哥》（左图），最近被拍到和空姐女友交往。（右图，互联网）

下个月满40岁的队长敖犬（庄濠全），因为外形被封为“嫩版陈冠希”，可惜他虽循规蹈矩，事业却跟前辈一样不怎么顺畅。他受合约纠纷影响，演艺事业跌落谷底。2017年才加盟专捧偶像的中国经纪公司“乐华娱乐”。他参加竞技真人秀《披荆斩棘的哥哥》，推出全新EP，影剧综艺全线出击，可惜就差点水花。但他从不气馁松懈，继续在抖音练习拍摄电影和后制剪辑，规划脚本，又学当DJ，练唱练舞日程不停，一直提升自己。他去年约满大陆经纪公司后，已转换跑道回到台湾。有狗仔拍到他目前在跟空姐女友交往，不知什么时候会确定感情归宿？

王子：不认感情暧昧

王子和邓丽欣（左图）分手后，传出和郭雪芬来电（右图）。他和弟弟毛弟近期不时合体上节目。（互联网）

偶像形象深植人心的王子（邱胜翊），跟弟弟毛弟（邱宇辰）以及小杰另起炉灶组成“JPM”，可惜组合难逃短命厄运。33岁的王子积极转战戏剧界，不过至今仍欠缺爆火作品。他带着热血参加体育真人秀《全明星运动会3》，企图甩开偶像包袱，表现相当不错。他早期潜力深受看好，但几年下来，似乎和弟弟的距离没有预期相差的多。感情方面，他和港星邓丽欣的恋情因为长距离遗憾分手，台湾狗仔屡传他和郭雪芙有暧昧，但未见当事人承认。

威廉：主持最强

威廉今年刚结婚。（取自艺人IG）

10月7日满37岁的威廉（廖亦崟），4月与体育主播卓君泽登记结婚，迈入人生新阶段，并成为棒棒堂里的第3个人夫。他单飞后，影剧发展不怎样，倒是主持表现最强。从《娱乐百分百》，到《食尚玩家》《综艺三国智》，即使做到节目停档，最新还有《综艺玩很大》。

小杰：发展一般

小杰的事业发展一般，参加高收视的《全明星运动会2》也表现不够耀眼。（取自艺人面簿）

25日就满36岁的小杰（廖允杰），在组合里略显平凡，容易受到忽视。但他依然勤勤恳恳，像之前推出个人单曲，词曲创作都有涉猎。在主持、戏剧之外，他也加入《全明星运动会2》担任红队队长，可惜他的能见度一般，并没有因节目收视而水涨船高。

小煜：副业比主业强

小煜參加《全明星运动会3》发挥运动细胞（左图），同时不忘音乐创作（中图）。他和太太育有两个儿子。（右图）

37岁的小煜（杨奇煜）这些年发片、拍剧、主持，但发展都一般。只有去年参加《全明星运动会2》，交出的成绩单还算不错。不过他最强的副业运，3家发廊挨过疫情都有盈利。也宣布老婆怀了第二胎，可说是双喜临门。他和圈外女友婚后，生了两个儿子，幸福美满。