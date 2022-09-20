“断眉哥”Charlie Puth趴趴走探索新加坡

噪鹃（koel bird）的声音对本地居民而言或许再熟悉不过，但对Charlie Puth来说却是全新的感受？

（快点击视频看看Charlie Puth听到噪鹃声时是什么反应！）

31岁的美国流行天王查理·普斯（Charlie Puth）受旅游局之邀来新为本地景点宣传。过去一个星期，Charlie Puth不仅探访了滨海湾步道（Marina Bay waterfront promenade）、如切（Joo Chiat）等知名景点，还去了独立戏院The Projector、音乐酒吧Offtrack、西饼店“真美珍”（Chin Mee Chin）、印花时尚品牌“安乐窝”（Onlewo）等私房路线，以新的视角探索新加坡。除了拍摄旅游局的视频，Charlie Puth更在历史悠久的莱佛士酒店举办了一场私人演出。

这是Charlie Puth第三次来新，他透露：“每一次来新加坡都能发现新的事物新的感受，尤其这次更为特别，因为我有机会将所感受到的用音乐呈现出来。新加坡是个充满色彩及独特声音的地方，每次来都觉得好神奇，这也激发了我更多的创作灵感。”

Charlie Puth与新加坡旅游局及华纳音乐合作的“SingapoReimagine”旅游视频系列将在10月推出。而稍早前旅游局也与王嘉尔（Jackson）合作拍摄旅游视频系列。这些视频将在年底陆续释出。