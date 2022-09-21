李立群新片预售票房只有600元 疑因“死守台湾论”发酵

最近，台湾老戏骨李立群参与投资的新片《请别相信她》在中国大陆上映前被临时撤下。有传闻指这可能是受到了以前李立群言论事件的影响，不少网民猜测李立群和他的作品是不是凉了。

《请》是由章若楠、吴昱翰主演，马丽、常远、李立群友情主演的爱情喜剧片。该喜剧片投资2.82亿新元，原计划于9月9日中秋节档上映，不料后来悄然撤下。影片预售惨淡，上映之前只卖了约600新元。

以一张电影票6新元计算，这部电影只有100人的预售票！

虽说李立群只是因为友情出演了这部电影，但他在电影中的镜头不少，而且因为被曝光参与投资，所以产生了很大的效应。外界推论，这部电影之所以如此销售惨淡，可能是受到了李立群和“儿子”的影响。

李立群（左四）新片临时撤档，疑因和他的言论有关。（互联网）

李立群早前发表“若打仗会死守台湾”的言论，引发了众多网民的愤怒不满。之后，他澄清称自己的话被曲解了，强调不是指到时候会拿枪，自嘲说“我连棍子都拿不动”。

他进一步解释：“我的意思是说我跟我老婆要死守故土，我们不会把房子卖了抱着钱去移民，就让自己老死在自己的故乡台湾……这么大年纪了，我觉得我自己委屈没有关系，但是该解释的还是要说清楚。”

谁知不久，一个名叫“李元太”的网民发文：“李家永远反共……”又说“我家低头是为了在那里赚钱”。这个被称为“李立群之子”的人，再次将李立群言论事件推向风口浪尖，让一些人质疑李立群的“双面人”行为。

李立群于是再次澄清，说自己的立场已经多次表明，又说所谓网络上的儿子，不是真的儿子，而是在黑他。