参演《烟》入围国际奖 王伟良激起戏瘾

暌违了四年，Ah Boy Lobang王伟良凭短片《烟熏到了眼睛》同时入围釜山国际电影节“亚洲短片奖”、台湾高雄电影节“国际短片”单元竞赛奖！

伟良星期二（9月20日）午时受访告诉《新明日报》：“《烟》燃起我对拍戏的火焰！”

伟良曾凭梁导《新兵正传》Lobang King一角一炮而红，之后参演《狮神决战》第一部和第二部、《天公仔》。几年前，他投入餐饮及其他生意，似乎逐渐淡出演艺圈。

他毫不讳言：“（拍戏）真的停了很久，有三四年了，演到一半忽然开始怀疑出路，于是转做生意，但后来我发现，只有演艺圈可以左右我的喜怒哀乐！”

一看到李昌荣的短片剧本《烟熏到了眼睛》，伟良立即决定演出。

《烟》故事讲述疏于职守的殡仪员因一时大意，把尸体错误火化了，进退维谷，只能劝说三个临时聚首的悲伤子女办一场李代桃僵的葬礼。在《烟》扮演死者“长子”的是王智国、“长女”是曾诗梅、“小女儿”则是温淑安，伟良演绎的是殡葬业的负责人。

导演：拍摄前 观察10场葬礼

导演李昌荣受访说，拍摄前到了10场真实葬礼观察，李昌荣曾留学北京，收获中国微电影金蜂鸟奖“最佳新人导演”殊荣，对于《烟》入围国际奖项，他以“平常心”形容。

殡葬业以尊重姿态告别死亡，伟良跟《新明日报》记者分享他的亲身感触：“10多年没见的父亲，因大肠癌去世，那是2018年的春节，我为他披麻戴孝，不让他走得凄凉，心情始终平静，直到爸爸被推进去火化时，我的眼泪再也控制不了。”

“眼睁睁看他被送进焚化炉的一刹那，我终于明白什么叫血浓于水，感觉自己从不曾与他那么亲近过。”

这是伟良接《烟》的推动力之一，他希望代入内心感受，机缘来了，不想错过。

阔别了几年再拍戏会生疏吗？

“一点都不生疏，既然有人给我机会，我就有责任做好。”

《烟》捎来双喜，在釜山国际电影节角逐“亚洲短片奖”、台湾高雄电影节又参与“国际短片”竞赛单元，伟良喜出往外。

伟良向《新明日报》记者透露，计划成立电影公司，有意向导演梁志强看齐，为本地电影多贡献一份力量，若有可能，更希望将李昌荣操刀的《烟》发展成剧情长片！

虽已离开梁导公司六年，但伟良放话，若有拍戏Lobang，梁导可随时给他打电话，“我都会做！”