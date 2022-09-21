入院截肢 前妻不曾探望 段伟明：我绝不怪她

躺病床聊心事，因出轨短讯断婚姻，“阿财”段伟明患糖尿病伤脚感染入院截肢，前妻不曾探望，他说：我绝对不会怪她！

今年中因遭遇车祸伤了脚，加上潜在的糖尿病，造成伤口感染，经诊断必须锯腿，为了保命，伟明失去了左小腿。

《新明日报》日前报道伟明入院截肢，星期二（9月20日）联系伟明，关心其伤口进展，伟明告诉《新明日报》，没那么快有进展，除了接受、吃药、忍痛，没有其他途径。

“我不害怕死，痛到死才可怕，所以一直想尽办法，减轻它的疼痛。”

先丧母后截肢，伟明的不幸遭遇受到外界广泛关注，圈内圈外、甚至素不相识的人都纷纷为他加油打气，伟明感受人间温情，满心感动。

“我伤透了她”

据悉，伟明曾有一段婚姻，前妻可有致电或到医院探望他？

“没有。”伟明语气非常平静：“是我之前伤透了她的心，我没有怨她，因为是我辜负了她，伤透了她。”

前妻没现身医院，伟明说：“可能她（前妻）认为要断就断得干净，不要‘拖泥带水’，我过往做的事真的太伤害她了，我承认。”

他一点都没怪对方：“我怎么会怪她呢？只要她觉得她是对的，我完全没话说！”

对于前妻，伟明充满愧疚，他自认不是好丈夫、好爸爸，离婚后，他每个月支付赡养费，“不管有没有工作，我都照样给（赡养费），做散工，省吃俭用，我真的，真的很想为他们尽一分力。”

直至一年多前，伟明失业，无法再给赡养费，他也不隐瞒，一五一十告诉前妻，前妻听了，并无任何要求。

称前妻度量大 嘱咐他珍惜现女友

伟明与前妻育有一女一子，女儿已35岁、儿子15岁，儿子是与妻子复合之后才生下来的，但因为他不知珍惜，前妻无法忍受，忍痛拂袖而去。

“其实，她已经尽力容忍我，错都在我。有一次，让她从我手机发现一则短讯‘老公，你在做什么？’”那则短讯，成了压死婚姻的最后一根稻草。

当时，伟明仍以为可以安抚得了枕边人，没想到另一半已对他万念俱灰。

“离婚之后，我多次苦苦哀求（破镜重圆），但这一次她没再给机会，不再回头，或许她太伤心，对我心死。”

伟明努力用工作麻醉伤痛，也学习念佛经平复心情，直到他遇见了现在的女友，口中昵称的“太太”。

他认为前妻应该比他更早放下了，“她知道我有了女友，特别嘱咐我说‘人家对你那么好，你要好好的珍惜人家！’”伟明赞前妻是个度量很大的女人。

伟明说：“我相信她已经原谅我，后来她没再联络我了。顺其自然吧，可能一切该放手时，就该放手。”

他真心祝福前妻，希望对方生活平静、能找到她要的生活方式。

“我像个小孩”重新学习站立

人在医院，锯脚保命的伟明开始学习慢慢站起来。虽已截肢，但伟明战斗力强，他不想向命运屈服，咬牙努力站起来。

“真的，因为失去了左小腿，我就像个小孩，一切都得重新开始，比如学习怎么站。因为我的身体不平衡，必须很小心，怎么站才站得稳。站稳之后怎么安全的坐在轮椅上，这些都得注意，不能跌倒。”

体重仅55公斤的伟明，看来瘦骨如柴，但他努力支撑着身体，缓缓站起来，积极排除万难的强韧性格，令人动容。

“我会一步一步来，反正我现在有的是时间，只要有命活着，为什么不可以重新站起来？我不要逃避，也不会逃避，希望我的能量，能传递给同样遭遇的人。”

接到邀约拍戏

伟明感恩外界赐予他精神力量。歌台天后刘玲玲温心电话问候，有制作公司的人说约他喝茶，“甚至有导演打电话给我，说有戏会找我拍，我不确定是不是在骗我开心。即使被骗，我也心甘情愿。”

至于前雇主吕先生，当对方说“放心放心，你安心养病”时，伟明感动得几乎快哭出来。“这份恩情，我已无法用金钱偿还，只要他不嫌弃，他日我可以用工作来偿还。”