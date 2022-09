韩星郑丽媛和李奎炯主演的新剧《争锋相辩》(May it Please the Court)拍摄期长达六个月,导演姜民求赞郑丽媛活力满满,李奎炯爆料:“是靠抢我的咖啡得来的。”

Disney+原创韩剧《争锋相辩》星期三(9月21日)下午3时上架,三位主角郑丽媛、李奎炯、郑进永,以及导演姜民求,当天早上在韩国出席记者会,并透过线上直播。

郑丽媛饰演著名律师事务所胜诉92%、野心满满的王牌律师卢昔意。她在即将成为事务所合伙人之际,卷入一起受理事件,结果被停职一年,还被派到乡下当国选律师。郑进永饰演事务所代表张基道,表面上赏识并提拔卢昔意,其实是一个城府极深的反派。

李奎炯饰演被称为“疯子”,胜诉3%的国选律师左时白,愿意为弱者拼命,自己则藏有不为人知的秘密。卢昔意遇到左时白之后,待人处事的态度有了改变,两人一起努力找出案件中隐藏的真相。

导演姜民求大赞郑丽媛充满活力,六个月的拍摄期没看她皱过眉头,总是脸带笑容。李奎炯听了立即“邀功”:“她总是抢走我的咖啡,她说喜欢以左时白(李奎炯的角色)的咖啡开始一天的拍摄,所以是我带给她这份活力。”

郑丽媛笑着解释:“有一天我忘了带咖啡,刚好看到李奎炯有咖啡,就拿过来喝了一口,发现咖啡好香!我跟经纪人说,不用帮我买咖啡了,之后每天喝李奎炯带来的咖啡,成了我的习惯。”

郑丽媛演说脏话追时尚律师

《争锋相辩》是郑丽媛继《魔女的法庭》和《检察官内传》之后,三度演出律政剧,她坦言原本想拒绝,但看了三集剧本之后无法抗拒。“上两次我是检察官,这次是律师,不太一样,剧中的案子也很有趣。之前的角色比较酷,这次也有冷傲的一面,但更写实,更接地气,例如会说脏话、追求时尚,以及注重打扮。”

李奎炯说:“我第一次演律师,但过去的作品有不少律政题材,法院和监狱我都去过。”谈到与角色不同之处,他说:“左时白无法忍受任何的不公正,为了正义,他什么都会做。我对于不公正当然不会袖手旁观,但不会触犯法律,会以冷静、平和的方式解决。”

郑进永形容自己的角色时说:“我演过很多反派,但这一次的很有趣,他是一个双面人,但他为什么会耍坏?这方面会吸引观众去发掘。”

谈到两位后辈的表现,他说:“他们很辛苦,因为有很多法庭戏,台词好多,我不用上法庭,台词都很精简,哈哈!但他们的表现非常好,展现了角色好笑、有趣,又有深度的不同面貌。”

导演姜民求称赞郑进永是一个不用开口就让人感受到魅力和气场的演员,是张基道这个角色的最佳人选;郑丽媛和李奎炯也被前辈震慑。郑丽媛说:“第一次在片场看到前辈时,僵住了,不敢与他对视,后来发现他非常体贴和亲切。”李奎炯说:“我和前辈没有太多对手戏,但第一场对手戏,我吓到差点尿裤子。”

郑丽媛形容郑进永和李奎炯的对手戏,就像拉紧的吉他弦,“气氛非常紧张,我看了都冒汗。”

导演:不让爱情破坏案情

最近有不少律政剧,《争锋相辩》要如何脱颖而出?导演姜民求说:“这是一部律政悬疑剧,同时又有幽默和人情味元素。律政剧通常锁定一个嫌犯,但我们的嫌犯不止一个。”

郑丽媛补充说:“很多电视剧,你看了第一集就会选定你要支持的角色,但这一部,你会随着剧情发展,不停地怀疑自己的选择。”郑进永说:“每一集都有新的发现,剧情会不停地反转。”

谈到如何平衡律政与爱情元素,导演说:“绝对不会让爱情破坏案情。”

郑丽媛也保证:“观众不用担心男女主角的感情会破坏剧情发展,观众甚至会觉得爱情元素不够,因为我们的恋情是微妙的,不是典型的爱情故事。”