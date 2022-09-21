甄子丹乔峰造型首曝光 拍戏“省力抱女主”惹议

（北京讯）59岁甄子丹的新片造型首次曝光了！他将演出金庸笔下的大侠乔峰。同时曝光的还有片中女主角阿朱的扮演者陈钰琪。

5月，这部新片《天龙八部之乔峰传》首次在康城影展惊艳亮相。甄子丹担任监制、主演。在曝光的概念海报中，一身红衣的乔峰被四面围攻，临危不惧。

影片通过讲述丐帮帮主乔峰面对命运与身世的困境，凭借强悍的意志力在刀光剑影的武林中奋力争斗，逐渐蜕变为深谙大义的大侠。

之前，甄子丹与总制片人及导演王晶约法三章，片中的女主角一定不能由整容女星饰演，必须长相自然，气质贴合，演技优越。

陈钰琪今年30岁，气质古典俊俏中带着一些英气，是唐嫣工作室首位签约艺人，出演过不少古装剧，包括《锦绣未央》《香蜜沉沉烬如霜》。2019年，她主演古装武侠剧《倚天屠龙记》，扮演赵敏，这次是把自己的古装领域又往大银幕扩展了。

这次曝光的《天龙八部之乔峰传》视频，是一场甄子丹抱着陈钰琪的戏。虽然两人年龄差距达到29岁，但甄子丹年近60保养得依然非常好，两人同框的画面并不违和。

甄子丹拍公主抱陈钰琪的戏时，利用担架省力。（视频截图）

甄子丹穿着灰蓝色的长袍，发髻稍乱，胡子略脏，但大侠气质在线！在片场，甄子丹抱着女主的戏，反复拍了好几次，甄子丹也在拍摄间隙拉伸手臂，显然那十分耗费体力。

后来，甄子丹抱着女主的戏在拍近景时，就上了“特殊辅助道具”——担架。

这时，甄子丹就不再全程公主抱了，因为拍近景不用拍全身的镜头，陈钰琪就躺在了担架上，然后旁边由两个工作人员抬着进行拍摄。甄子丹只需配合着托着女主的头部和腿部，让观众以为他在抱着女主就好了。

这个受到一些网民质疑，有人说陈钰琪非常瘦，大概只有40公斤左右，难道从小练武又一直健身的“宇宙最强”甄子丹居然抱不动她？

不过也有人认为，让女主睡在担架上，是为了节省甄子丹的体力。毕竟他已经59岁了，哪怕保养再好，体力还是无法和年轻时比。何况远景和近景切换，任谁都吃不消，所以不必每个镜头都实抱浪费精力。

再加上甄子丹同时还是这部片子的监制，除了主演，还要操心整部电影的拍摄，自然是能节约的体力就要节约。照片中的他，戏下都在盯着监视器。