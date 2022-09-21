娱乐吃瓜：穿帮了！手机风扇穿越到古代 《鱿鱼游戏》老人体温50度

最近本地剧接连被眼尖观众抓到穿帮镜头，《医生不是神》中张哲通饰演的医生做CPR，但“动头不动手”被网民调侃“怪不得病人会死”。《黑天使》郑惠玉被泼咖啡一幕，咖啡还没泼上，白色衣服已有了污渍。张哲通高EQ在社媒解释拍摄的局限，新传媒也以搞笑视频自嘲；针对《黑天使》的穿帮镜头，则承认疏忽承诺日后做得更好。

其实电视剧中出现穿帮镜头相当常见，即使海外大制作或夯剧也无法幸免，zaobao.sg整理出《鱿鱼游戏》《山河令》《陈情令》《如懿传》等剧被发现的漏网镜头，让大家轻松笑一笑。

《鱿鱼游戏》老人体温50摄氏度

2021年播出的韩剧《鱿鱼游戏》风靡全球，大家专注在紧张刺激的剧情中，但也有细心的观众找到几处漏洞。其中包括剧中在探测参赛者的体温时，显示编号001的老人吴一男为122.3华氏度，换算成摄氏度就是50.16℃。现实中的人如果烧到这个温度，应该命都没了，但剧中老人还是好好的。

编号1的老人体温竟然显示为122.3华氏度。（互联网）

另外，在走玻璃桥的环节中，参加游戏的一名男参赛者自称是玻璃师傅，能分辨哪一块是易碎玻璃，而画面上竟显示他在工厂工作的时间是从1897年到2020年，足足有123年那么长，除非他是不老神仙，否则怎么可能？

《鱿鱼游戏》的参赛者竟然超过123岁了？

参赛者编号也让观众看出错误，游戏开始时编号321号明明是男性，但是在123木头人游戏时，却变成了女性。

编号321参赛者从男性变成女性。（互联网）

《山河令》迷你风扇和手机穿越了

大受欢迎的中国剧《山河令》也有让人莞尔的破绽，有观众发现在周子舒（张哲瀚饰）和成岭说话的画面中，周子舒左手袖口里竟藏了一个桃红色迷你风扇。

《山河令》里出现迷你风扇。（互联网）

另外，女主角顾湘（周也饰）武艺高强，但在打斗戏中，导演竟然给了武打替身一个正面镜头，让观众一秒“出戏”。

《山河令》女主角的替身竟然有正脸镜头。（互联网）

而周子舒和温客行（龚俊饰）在街上行走，路过一间客栈，坐在客栈里的群众演员正在低头玩手机。所以不但迷你风扇穿越到古代，连手机也回到过去了。

低头看手机的临演会不会被扣工钱？（互联网）

《陈情令》牛仔裤灭火器都来了

2019年爆红的《陈情令》也有好笑的画面，复活后的魏无羡（肖战饰）牵着小毛驴走在空荡荡的街上，当镜头切换到正前方时，肖战身后出现了一个变电箱。

肖战身后出现了变电箱。（互联网）

第11集中，温老大带人攻上云深不知处，蓝忘机（王一博饰）等人只能躲进寒潭洞，当他从洞里出来，有两个壮汉来抓他时，其中一个人穿的居然是牛仔短裤。第22集中，魏无羡等人攻上岐山，后来四面八方出现傀儡将他们包围，当镜头切换到大门口时，竟然有个灭火器出现在石柱旁边。

《陈情令》出现了灭火器（左图）和牛仔裤。（互联网）

《上阳赋》 章子怡穿运动鞋

章子怡在古装剧《上阳赋》中穿运动鞋的镜头曾引起引热议。被抓包的一幕讲述王儇（章子怡饰）回乡探亲，并开心跟哥哥拥抱。当她被哥哥抱起时，衣服被掀起，虽然只有几秒的画面，但清楚可见她穿着现代球鞋，还看得到品牌。网民纷纷留言批评章子怡不专业，也质疑在场导演及工作人员怎么都没有察觉。为此，剧组发布道歉信，解释是由于后期制作公司及剧组的工作疏忽造成穿帮画面。原来该镜头是近景拍摄素材，全景别素材应为现场花絮，不应该出现在正片中。

章子怡脚上的运动鞋相当明显。（互联网）

《燕云台》替身频露脸

拍《燕云台》时唐嫣怀有身孕，所以高难度的动作都是由替身完成，这当然情有可原，让观众无法忍受的是，唐嫣的替身动不动就露脸，让人看了都替剧组尴尬。被网民批评的包括一场比赛骑马的情节，替身的身材很魁梧，明显是男替身，最后还露脸了，另一场在草原的镜头，也看到男替身的正脸。

唐嫣《燕云台》的替身频频露脸。（互联网）

其他穿帮镜头：

清朝出现卫生纸：第70集的《如懿传》有一幕周迅和霍建华在用餐时，皇上身后出现了一个突兀的物件，仔细一看竟然是卫生纸，网民纷纷调侃：“是在演穿越剧吗？”。

清朝的小货车：在《新还珠格格》里有一场小燕子摔倒的戏，大家冲上前扶起格格，大概没有人注意到这时门外有一辆小货车经过。

喂！手机拿反了：TVB剧《跨世代》中有一幕欧阳震华正在通话，可是手机却是倒转来拿，欧阳震华一脸正经的表情，让人不禁佩服他的演技。

同样手机拿反的还有《步步惊心》的吴奇隆。在大结局中，刘诗诗在博物馆看到穿越的四阿哥，这时候吴奇隆正在打电话，好笑的是两人的手机竟都拿反了。

孙俪主演的《那年花开月正圆》中也有跟手机相关的穿帮镜头。有一幕孙俪和何润东表情严肃地演着，但身后的临时演员，却拿着手机偷偷的拍摄。

电线塔穿越到古代：黄晓明和刘亦菲版本的《神雕侠侣》中有一幕姑姑开心荡秋千，但她身旁远处的电线塔也入镜了。