Maroon 5主音瞒怀第3胎孕妻 偷吃网红“还想给孩子取她的名”

（洛杉矶讯）美国著名乐队魔力红（Maroon 5）主音亚当李维（Adam Levine）向来形象颇正面，对外是好爸爸好歌手，外貌帅气的他更得到不少女粉丝支持。他日前却被网红萨姆纳斯特罗（Sumner Stroh）大爆他婚后出轨，与他婚外情接近一年。她还展示两人的暧昧对话，Levine更透露想让下一个孩子取对方的名字。

Sumner于TikTok社媒上载影片，指自己与一位娶了“维密（Victoria's Secret）天使”的男明星发展婚外情约一年，更上载了二人的对话截图。即使二人期间中断联络，Sumner今年却突然收到他的信息，指结婚8年的超模妻子贝哈蒂普林斯露（Behati Prinsloo）有第三胎的喜讯，更直言想把下一个孩子命名为Sumner。

Sumner称本来没有打算公开与Adam的关系，但自己不慎将电话截图传送给信任的朋友，其中一位朋友却想把截图卖给媒体，所以决定“拍片自爆”，更承认自己被利用及操纵，自言自己当时年轻又幼稚。

Levine与太太Behati于2014年结婚，已有两个女儿，近日更宣布将迎接第三胎。婚外情事件被踢爆后，Levine于社媒回应，强调自己并没有外遇，但确实有“越过界线”，承认自己和妻子以外的人调情时没有掌握好尺度。他说：“我没有外遇，不过在我人生中一段令人遗憾的时间中的确越过了界线，在某些情况下就变得不合适。”

他也说已积极地与家人一起解决这个问题，更指自己在这个世界上最关心的是妻子及家人。他承认自己太天真太愚蠢，背着自己真正在乎的人做出这些事，亦直认自己犯下了这辈子最大的错误。他承诺不会再做出这样的事，并承担一切责任。