韩星郑丽媛和李奎炯在新剧《争锋相辩》(May it Please the Court)首次合作,观众别期待两人上演浪漫爱情戏,因为导演姜民求说:“不会让爱情破坏了案情。”

Disney+原创韩剧《争锋相辩》昨天(9月21日)首播,三位主角郑丽媛、李奎炯、郑进永,以及导演姜民求,昨天早上在韩国出席记者会,并透过线上直播。