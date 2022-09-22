桂纶镁回归小荧幕 和10男星谈速食爱情

肉食系、疗伤系、霸道总裁系等男友类型样样有，桂纶镁“男友”人数五根手指数不完。

桂纶镁为影集《台北女子图鉴》接受《联合早报》视讯专访。《台》是她相隔14年回归小荧幕之作，饰演从台南到台北发展的北漂女子，角色年纪跨越20年，当中的男欢女爱具话题性。

桂纶镁饰演从台南到台北发展的北漂女子。（Disney+提供）

桂纶镁在11集的《台》中和10名男星“来电”，男星们扮演的男友类型形形色色，包括“守候系”王柏杰、“暖心系”巫建和、“肉食系”禾浩辰、“疗伤系”宋柏纬、“霸道总裁系”凤小岳、“感觉系”石头（石锦航）、“追梦系”林柏宏、“独身系”张孝全、“鲜肉系”范少勋和“异国系”周厚安。

上演床戏和车震戏

桂纶镁跟其中几男有亲密戏，包括床戏和车震戏，但画面不露骨，在安全尺度内。谈到亲密戏，桂纶镁说：“那一块故事表达年轻时的多多尝试，或者在一段关系里很迷惘，不确定自己喜欢什么类型的男生，反观地，也不确定自己是什么类型的女生，所以在青春的迷茫期里有混乱的男女关系。”

记者做访问前，预先看了前三集，见到她和宋柏纬的车震戏。桂纶镁说，前三集的亲密戏只是点到为止，“反而是后面的集数，口味会比较重一点。”

桂纶镁告诉记者，很荣幸能跟来自各个演艺圈领域，年纪不同的男演员们对戏，“这是当初接这个戏蛮大的诱因。以往拍电影，在一部戏里遇到的演员不多，这次能跟那么多演员合作是很好学习的机会。”

几段感情来得快去得也快

戏中的几段感情来得快，去得也快，桂纶镁投入与抽离每段爱情戏时也得快，仿佛跟男星们谈速食爱情。

她说：“每一集有一个主题，都有一个男主角。我必须很快地在那集杀青时，赶快切断自己的情感，因为必须要进入下一个关系里。”

桂纶镁分享说，她和张孝全的戏结束后，躲在导演的荧幕器材旁边痛哭了，“当时的表演方式比较隐忍式，那一集杀青时，情绪实在没有办法忍住。但还是要赶紧释放情绪，因为明天就要跟别的男生恋爱，拍另外一集了。”

《台》中有情节描绘现代男女通过手机短信提分手。桂纶镁没有相关经验，“用这个方式很间接地结束感情会很错愕。可是，以我现在的年纪看待这个事情，反而蛮能理解，因为有些时候要开口告别是一件很困难的事。虽然方式不太合适，但我可以理解对方的心情。”

心境与当年留学法国雷同

桂纶镁是台北人，不用像角色一样离家北上，并面对在台北租房、省吃俭用的生活压力。

不过，她曾到法国留学，“心境有点雷同，去了一个文化不同的地方，语言也不通，（在法国）打电话给电信公司还被挂电话，每日三餐都是用最少的钱处理。那个时候，我没拿家里的钱，所以要节约。在国外生活的那段时间，跟角色的心境比较接近。”

《联合早报》与桂纶镁的访问日期原定9月6日，她确诊冠病后，延至20日。问起康复情况，桂纶镁说：“我蛮好的，一切都正常，也祝你健康。”

《台北女子图鉴》已在Disney+上线。