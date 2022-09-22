庞蕾馨王振复报平安 黄靖伦潘嘉丽不受“震动”

（本地讯）台湾星期日（9月18日）下午2时44分发生规模6.8级地震，震央在台东县池上乡。在台北的庞蕾馨隔天在IG发文说，地震发生时，与儿女在哥哥的家聚会。

她写道：“我们赶紧叫孩子们躲到桌子底下，哥哥把门打开，邻居的声音此起彼落，听到大家用最快的速度，交代彼此做好逃生的准备。”地震结束后，他们从桌子底下爬出来，并上网查看灾情，“接二连三的，是令人震惊的照片和视频。”

看着蹲在桌下等待地震结束的孩子，庞蕾馨想起九二一大地震，“1999年9月21日深夜，我在睡梦中被窗户不断摇晃的声音吵醒，巨大的震荡，感觉仿佛躺在婴儿的摇篮里，但，感受到的不是安心，而是恐惧。地震停止后，第一件事就是打电话，看其他家人是否安全，但全台电话大断线，我们完全无从得知家人的平安，这一夜，没有人好眠。隔天，看到新闻画面，这一震，让全台湾人民的心都碎了。”

IG文末，她感谢本地友人的慰问短信，报平安说：“我们在台北很幸运，只感觉到摇晃，但，花莲和台东却没有办法安然无恙，房屋、学校、铁轨、路桥等，都受到严重的灾害，每一个画面，都触目惊心。”

王振复于地震发生后，在IG限时动态发了“平安”两字。至于“台湾女婿”黄靖伦与“台湾媳妇”潘嘉丽，他们这两天各自在限时动态分享生活日常，相信不受地震影响。