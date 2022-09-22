取消演出后发文诉心声 田馥甄：每天边扎针边哭

（台北讯）台湾歌手田馥甄（Hebe）四场高雄巨蛋演唱会一波三折，她原定5月开唱，但因疫情延到9月，怎料开唱日又因感冒失声而延期一周，好不容易9月16日顺利举办，结果又因地震频繁，只好忍痛宣布取消第三和第四场，引发两极议论。田馥甄回到台北沉淀数日后，20日发文吐露心声，“我以为我的心愿很简单，只想当个随心且自由自在的歌者，竟没想到这么难。”并附上一张与演唱会团队的合照，称“高雄一一肄业大合照”。

她回想收拾行李准备返回台北当下思绪仍纷乱，“理智当然知道尽人事后，一切都是最好的安排，顺应天意，众人平安就是福。”透露延期期间，为了救嗓让演出顺利举行，中西医各种药方全都吞了，还每天接受针灸，“将近60针的针灸扎满全身，每一天的每一针都是未知的酸、胀、电、痛、麻，总是边哭边扎针。”

那几天她每晚睡前想到隔天要针灸就哭，早上醒来想到又要针灸也哭，忍受种种煎熬，为的就是要对歌迷负责，甚至加倍奉还，只是万万没想到，最后仍因地震无奈欠了两场观众，“真的觉得伤心又抱歉”，但她庆幸自己能为了保护大家的安全，无所畏惧地选择取消演出。

她心中认为自由自在的自由，不是随心所欲，想干吗就干吗，而是当心里觉得不想要的时候，可以勇敢、无所畏惧地选择不要。