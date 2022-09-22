男女渴望的伊甸园不同

别担心亲爱的 Don't Worry Darling（M18）

娱乐性★★★☆／艺术性★

剧情

1950年代加州沙漠有一个与世隔绝的“胜利社区”，男人们每天一早出门上班，受雇于同一公司，从事“先进材料开发”的工作。妻子们，包括白人家庭主妇艾莉丝（Florence Pugh，佛罗伦斯珀饰）、公司执行长法兰克（Chris Pine，克里斯派恩饰）的太太（陈静饰），在环境优美的社区过着纸醉金迷的豪奢生活。一名黑人妇女突然闹自杀，艾莉丝震惊之余，渐渐发现社区似乎隐藏着天大的秘密，她试图解开它。

影评

《别担心亲爱的》故事主轴颇吸引人，住在偏远沙漠乌托邦式社区的家庭主妇，竟意外发现平静生活中的恐怖秘密。到底这个乌托邦式群体如何形成？社区里的丈夫们为何对工作细节守口如瓶？影片在黑人妇女闹自杀时，试图告诉艾莉丝一些事，已成功埋下悬疑的种子。

佛罗伦（左）不明白为何丈夫泰尔斯对工作细节守口如瓶。（华纳电影提供）

艾莉丝无法理解黑人妇女想表达什么，但自己慢慢地开始如幻似真的经历，包括她站在芭蕾舞蹈教室镜子前，发现镜子里出现的不是自己，而是黑人妇女。有一天，她在行驶的巴士上看到一架飞机坠落在远方的山区，她想到山区一探究竟，不过总是不顺利。桃花源般的生活出现的裂痕越来越大，越来越多邪恶的事物，曝露在看似完美的表象之下，艾莉丝好奇心越来越强，她将为此付出很大的代价。

离奇影像隐喻窒息感

《别》打造出华丽梦幻又风光明媚的生活环境，电影综合《梦幻科技》（Matrix）、《潜行凶间》（Inception）、《复制娇妻》（The Stepford Wives）和《楚门的世界》（The Truman Show）等片影子，挑战观众的想像力，剧情的转折，视觉的震撼，强化了心理惊悚感。影片也采用离奇影像隐喻艾莉丝寻找真相的过程中，感觉到越来越窒息，例如在家中走廊擦玻璃墙时，眼前与身后的墙面竟然慢慢地压过来，吓得她惊惶失措。影片过于冗长，但对于公司执行长法兰克的刻画不足，除了知道他崇尚社会乐观主义，以及对社区日常大小事亲力亲为，其他背景不多，因为缺乏稍微深入的刻画。

夫妻关系剑拔弩张

《别》是美国女星Olivia Wilde（奥利维亚王尔德）继《高材生》（Booksmart）后的导作，也是她的第二部长片导作。片子未映先惹争议，包括原本的男主角Shia LaBeouf（希亚拉伯夫）否认自己因家暴丑闻与脱序行为被开除，导演否认与佛罗伦斯珀不和等。

戏外纠纷不断，戏里的夫妻关系也剑拔弩张。男女对伊甸园的期望有落差，女人要的不外是爱情，而男人编造的梦幻世界，少不了控制欲，并以爱情、婚姻的名义来支配女人。面子对男人很重要，自尊心也超强，女人只要不小心损伤男人的面子，感情容易破碎，婚姻也陷入不幸。

佛罗伦斯珀在《我和我的摔角家庭》（Fighting With My Family）追逐摔角选手梦，《别》变成一个火辣甜心，她与饰演丈夫的Harry Styles（哈利斯泰尔斯）有多场激情戏。爱尔兰男团One Direction（1世代）成员哈利斯泰尔斯的演技太木讷，亚裔女星陈静在片中的角色美丽又神秘。（英语对白，附有中文字幕）