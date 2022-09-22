张晋带领“狼群”保住中国能源命脉

狼群 Wolf Pack（NC16）

娱乐性★★★／艺术性★

故事：中国反恐精英组成“狼群小队”，在老刁（张晋饰）的率领下长期从事境外安保工作，某次执行任务的过程中，意外发现境外恐怖势力将黑手伸向中国的能源命脉，老刁临危受命，率领柯童（李治廷饰）、妖怪（蒋璐霞饰）等队员雷霆出击。危机迫在眉睫，狼群小队展开无比的勇气与作战经验，化险为夷。

短评：以雇佣兵为题材的西洋片，数不清，但以雇佣兵为题材的中国电影，还真的少见，所以《狼群》有一定的新鲜感。一般的雇佣兵为利益而参战，参战目的只是为了金钱奖励，无任何政治与种族宗教等立场，不过《狼群》的雇佣兵却不是见钱眼开，而是有理想的。

运筹帷幄的老刁拥有大局观念，酷又冷静，但他也是有情感的，因为有了情感，人物才有血有肉。柯童是老刁昔日战友的儿子，老刁除了在专业上给予指导，也展露长辈的包容和爱护。除了这两个角色，其他雇佣兵的性格、出身背景与内心的情感，可以再加强。作为军事动作片，《狼群》的动作戏酷炫。

荒野谜尸（NC16）Where The Crawdads Sing

娱乐性★★★／艺术性★☆

《荒野谜尸》基娅在沼泽地独自生活。（互联网）

故事：20世纪50年代初，基娅（Daisy Edgar-Jones，黛西埃德加-琼斯饰）被她的父母和哥哥姐姐遗弃，独自在北卡罗来纳州的沼泽地长大，住在小镇的泰特（Taylor John Smith，泰勒·约翰·史密斯饰）教她读书写字，两人还谈起恋爱。好景不长，泰特离开小镇到远处上大学，她后来又认识另一个男孩蔡斯（Harris Dickinson，哈里斯迪金森饰），结果成为谋杀蔡斯的嫌疑犯。

短评：奥斯卡影后Reese Witherspoon（瑞丝薇斯朋）担任监制，天后Taylor Swift（泰勒丝）演唱电影主题曲。影片改编自同名畅销小说，探讨有关歧视、孤独、爱情、亲情与背叛。基娅在严峻的环境下生存，不容易。影片有一定的悬疑氛围，不过对两名男生的刻画不够厚实，尤其是蔡斯，观众不懂他想要什么，很多举动都很唐突。

英国女星黛西埃德加曾凭电视剧《正常人》（Normal People）入围去年金球奖的最佳女主角奖，她也是各大杂志和品牌的宠儿，将《荒野谜尸》女主角的内心世界演绎得颇有层次，这个角色长得漂亮、机灵、足智多谋，否则也不可能独自在偏远的湖边小屋生存。（英语对白，附有中文字幕）

恶魔重生（NC16）Jeepers Creepers: Reborn

期待指数★★☆

《恶魔重生》怀孕女主角遇怪事。（邵氏提供）

故事：情侣蔡斯（Imran Adams，伊姆兰亚当斯饰）与女友莲恩（Sydney Craven，席德妮克拉文饰）前往路易斯安那州参加恐怖电影节。怀有身孕的莲恩抵达活动现场后，开始有奇怪的感应。接连的怪事，似乎跟23年苏醒一次的食人恶魔有关。这部电影是惊悚片典《魔鬼猎餐》(Jeepers Creepers）系列的第四部作品，由《纳粹月球军》（Iron Sky）的芬兰导演Timo Vuorensola（提莫沃伦索拉）执导。（英语对白，不附字幕）