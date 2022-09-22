吴宗宪又当阿公了！吴姗儒晒超音波宣布怀孕

（台北讯）32岁的吴姗儒（Sandy）今年1月底与室内设计业老公王阳开结婚，婚后8个月多后，她在星期三（21日）晚上宣布怀孕。她在IG写道：“生命，是可以很美好的，市中心无知的小姐姐怀孕啦。”她未透露目前怀孕几个月。

对于宝贝女儿怀孕的喜讯，吴宗宪表示“恭喜恭喜，我也是下午才知道的，不管是公的母的，我通通非常非常的开心，明年二月三月，我就陆陆续续来了两个可爱的孙子或者孙女儿，很开心。”吴宗宪的二女儿Vivian（吴则含）去年出嫁，今年7月被报道已怀孕三个月。

吴姗儒有感而发地说：“说好要学习找到自己的becoming，好让这一生，身而为人，更理解生与活的意义。正当一步步边走边稳定自己心灵的时候，遇见了更让我佩服生命这回事儿的礼物。从一点点到一丁点，从一小把到一大个儿，从影子到形体，那双挥舞的手和躁动的腿脚，不断地提醒我生命绝对比我想像的更奇妙可畏。”

对怀孕，她说：“一半计画，一半惊喜之中，我们怀里藏着需要时间适应和培养的新生，王先生和我小心翼翼地孵着，一个宝宝”。医生说依她的体型，“到五个月都没人发现很正常，虽然半信半疑，还是一个劲儿地好好过日子；正常工作、正常社交、正常吃食（本来就很健康别担心）早过了不能说的时候，决定轻轻（保有神秘感地）跟大家分享。”

她感谢身边的人，“感谢身边没有给我任何规范与压力的人，我相信快乐放松是最幸福的养分，也相信有祝福就已经非常非常充足了”，接下来，她一切尽力而为，也量力而为，“愿全世界的婴孩都健康幸福，祝全世界的父母都满有智慧。”