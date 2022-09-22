张一山驳斥吸毒爆料 网友要他验尿证明

（北京讯）中国剧男神李易峰日前因嫖娼被行政拘捕，近日网路再度盛传某童星出身，和吴亦凡及李易峰演过《老炮儿》的男星吸毒和嫖娼被抓，线索直指30岁的张一山。他的工作室星期三（21日）发声明辟谣，但网友仍半信半疑，建议他去验尿才有说服力。

张一山12岁时演出喜剧《家有儿女》为观众熟知，多年来活跃于大小萤幕，不料前天网友爆料某童星出道的男艺人因“容留他人吸毒聚众嫖娼”而被抓，张一山随即上了微博热搜，网友既担心毁了童年回忆，也害怕他演过的多部作品恐将一一下架。

张一山工作室“壹山逸事”21日发布声明，表示网传张一山“有重量级大瓜、作品即将下架、吸毒、嫖娼”均为不实讯息，张一山一切演艺工作均在正常进行，若网友继续散播这些不实讯息，工作室将寻求法律途径追究责任，维护张一山的权益。

不过先前吴亦凡和李易峰都曾发声明反驳，结果还是被警方“实锤”抓了进去，因此网友对张一山的声明持观望态度，留言道：“吴亦凡、李易峰工作室也都发过声明哦”、“希望这个声明是真的”、“直接出示检查尿检，会更有说服力”。

而过了一晚，目前张一山工作室的声明依旧存在，北京市公安局官方微博“平安北京”也未有动作，他的粉丝暂时放下了心中大石。