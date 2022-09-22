张颖颖直播大哭认爱 自曝买手机送汪小菲

（台北讯）中国女星张颖颖近来疯传和大S前夫汪小菲交往，日前张颖颖在直播中忍不住激动落泪，先是强调没有金主，又称房子是靠自己赚钱买的，驳斥“用小孩换房子”的传闻，引来一名穿白衣，疑似为汪小菲的男子上前安慰。

星期三（21日）张颖颖再晒影片，但她心情变好，自曝买了两台新iPhone，有人问她一台是不是要送汪小菲？她也罕见认了。

张颖颖最近大动作上直播否认外界抹黑传闻，她强调钱都是自己赚的，外面乱传她靠堕胎换房都是子虚乌有，也从来没有收过汪小菲的钱。她靠直播一个月内就赚进480万人民币（约96万新元），引来网友两极评论，张颖颖更称被网军长期霸凌，“很多事情都不能说，说出来会死人的。”

对于自己的学历和年龄，张颖颖强调从没更改过，自认行得正做得正。隔天她一扫阴霾，解释前一晚压力太大喝多了才行为脱序，并呛网友好好提升自己比什么都重要，“别人都有钱有事业有身材有长相，你们这辈子也就只能当喷子（酸民）了。”

张颖颖接着又晒影片，开心分享订了两支新iPhone，有人问她：“另外一个手机是给汪（小菲）的”，她大方说：“你真聪明”，似乎总算公开认恋。而汪小菲先前也在朋友圈首度公开两人合影，并在直播中透露离婚主因是由于常往两地飞，让自己过的忙碌却又很不踏实，签字离婚“像是被解开了束缚一样”，承认目前新生活“真的特别开心”。