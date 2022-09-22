Maroon 5主唱再被曝泡妞 瑜伽老师揭他传讯“想全裸与你共处”

（综合报道）美国乐团“魔力红”（Maroon 5）主唱亚当李维（Adam Levine）与超模老婆碧哈蒂普林斯露（Behati Prinsloo）结婚8年，但日前被一名网红萨姆纳斯特罗（Sumner Stroh）爆料曾交往一年，并公开两人私讯当证据。

但Adam只肯认“逾越分际”不认偷吃，引发连环爆料，先是另两名小模声称收到他的私讯，曾担任他瑜伽老师的女子也出面，揭发已婚的他曾传讯给她说：“想整天与你全裸共处。”还造成她与当时男友发生肢体冲突。

Adam婚前就是好莱坞有名的“千人斩”（指对象很多），私生活浪荡不羁，但他与Behati婚后看似转性，还很喜欢在社群媒体晒老婆与两个女儿，没想到如今却被揭露已婚了还到处风流。一名曾在2007年到2010年担任他瑜伽老师的Alanna Zabel，在社群媒体发表“迟来的＃揭发亚当李维”，她说Adam向其他友人说她有全城最辣的臀部，并发送具挑逗意味的简讯给她。

另一名经营健身IG的小模Ashley Russell则说，她发的每篇限时动态Adam都读过，还主动发私讯给她说：“你是大学生对吧？腿练得不错。”Ashley觉得Adam的举动很怪，“当我告诉他，他再这样直接私讯像我这样的女生会被抓包，他就不再传讯给我了。”

目前已有5名女子声称收到他的私讯，但外界觉得恐怕只是打开潘朵拉的盒子，会有越来越多人出面爆料。