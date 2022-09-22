娱乐吃瓜：最长寿女团！少女时代15周年重聚没想象中容易

有“韩流女帝”之称的少女时代（Girls' Generation，简称少时）成军15年，暌违5年发行新专辑。看着8个“少女”重聚在舞台上，不仅Sone（少时粉丝名称）们感动满满，连同时期女团2NE1成员Sandara也直呼羡慕，称看到少时以完整体回归后，给了她“二代团还没死”的希望。

然而，看似不费吹灰之力的合体，背后其实藏着成员们的努力、坚持与牺牲。

一切先从“不续约”开始说起。

部分成员“不续约”

Tiffany（左起）、秀英及徐贤2017年宣布不再与SM娱乐续约。（图/面簿）

偶像团体的寿命有限，随着成员们年纪的增长，拓展新领域往往成为偶像的必经之路。少女时代自然也逃不过这个宿命。

2017年10月，当时出道10年的Tiffany、秀英（Sooyoung）及徐贤（Seohyun）宣布不再与经纪公司SM娱乐续约，而其余成员太妍（Taeyeon）、Sunny、孝渊（Hyoyeon）、Yuri及允儿（Yoona，也译润娥）则选择继续与原公司合作。当时SM娱乐对外发声，称团体对公司对粉丝而言都是极具重要意义的团体，成员们也绝无解散的意愿。

尽管强调“不解散”，但未来是否还有机会合体，没人敢说准。

没有团体活动的后来，太妍成为韩国人气销量兼具的solo女歌手；允儿、Yuri、秀英及徐贤将主力放在戏剧上，戏剧电影中都可以看到她们的身影；Tiffany成立个人工作室，美国、韩国两边跑；Sunny专注拍摄综艺节目；孝渊则以DJ HYO的身份巡回演出，还推出了个人专辑。

“少女时代什么时候回归？”这个被问了5年的问题，在今年夏天得到了答案。少时在15周年当天推出新专辑“FOREVER1”，以“最长寿女团”之姿再次与粉丝重逢。

“限定版队长”

允儿（右1）成为“限定版队长”。（图/面簿）

不同的经纪公司、再加上各个成员满档的行程，团体活动变得非常困难。但暌违已久的回归，少时也不想让粉丝失望，排除万难在各大人气综艺《认识的哥哥》《惊人的星期六》《出差十五夜2》《文明特急》亮相之余，还推出真人实境秀《少时贪探》。

少时上罗PD节目《出差十五夜2》时坦言，这次15周年纪念专辑“得来不易”，是在所有人相互让步和体谅的前提下，才得以实现的一张专辑。

值得一提的是，太妍这次卸下队长的重担，由允儿担任“15周年专辑限定队长”。孝渊大赞允儿，即使在电视剧、电影满档的拍摄行程中，依然积极主动参与协调及安排团体的行程：“我都被她感动了！”

努力“跟上时代”的少女 全员一起当“Ending妖精”

少女时代在《人气歌谣》舞台照。（图/面簿）

即便行程再繁忙，“宠粉”的少时还是在音乐节目《音乐银行》《音乐中心》《人气歌谣》带来新歌的表演。

现在的韩流偶像常在歌曲结束的镜头做“ending pose”，“ending妖精”指的即是因绝美镜头而引起广泛讨论的偶像。当粉丝们期待少时是哪位成员会负责结尾的部分，她们却“改变”了现在音乐节目的热潮，回到过去，以“团体”一起做的“ending pose”为舞台收尾。

Yuri在社媒上给粉丝们留言道：“都看了吗？‘ending妖精’换成‘团体ending’怎么样？我们提出不做‘ending妖精’，想要拍个‘团体ending’，少女时代是最棒的！Sone呀！”

义气满满的“SMTOWN”合体

尽管部分成员已经离开SM娱乐，但8人依旧在“SMTOWN”上合体同台演出。（图/面簿）

SM娱乐的家族演唱会“SMTOWN LIVE 2022”时隔5年回到韩国，8月20日在水原市举行。尽管少时中已有成员不再是SM娱乐的艺人，但她们依旧义气满满，以“完整体”形式在“SMTOWN”亮相，甚至待到最后的谢幕环节。

据网络上流出的“SMTOWN”节目表可以看到，备注栏上标明“少时只有太妍和孝渊登场”、“歌曲结束后打招呼并拍摄团体照”，让不少粉丝以为少时并不会出现在谢幕的环节。没想到最后她们不仅全员合体，还待到演唱会的最后，让Sones大赞“真的好感动”。

各自活动后才了解到相聚的可贵

少女时代出道15年，感情如家人般亲密。（图/面簿）

秀英在发布会上说：“成员们各自活动后，才了解相聚的时间是如此的可贵。”再次为了同一个目标而聚在一起，大家有了更深刻的感谢。

实境秀《少时贪探》最后一集中，节目组用心安排了少时出道15年的回顾视频，成员们两两坐在车内观看。Sunny才刚说出“和旁边的成员对视就会想哭”的话，孝渊与隔壁车的允儿一对到眼就哭红了双眼。

孝渊感性地说：“看完视频后，觉得成员们很了不起。所以我跟旁边的成员说‘谢谢’‘我爱你们’，当我和允儿四目相接，感情就突然涌上来了。我一直都很感谢她们，谢谢她们是我的成员，也谢谢我们在这个位置上一起努力了15年。”

被问及组合如何长久维系下去，太妍曾说：“少女时代全员都是少女时代的粉丝，虽然要统整8个人的意见并不容易，但因为太喜欢少女时代，有着共同想要守护的目标，所以一直坚持到现在，我想这就是长寿的秘诀吧！”

对粉丝而言，或许15周年的“庆典”已结束，但他们深信，未来还会有更多的相聚。因为最爱少时的，是“少时”自己。