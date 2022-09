今年本地片在釜山国际影展最有参与感,共有三部片参与竞赛,除了洪慧芳演出的长片《花路阿朱妈》与曾诗梅演出的短片《烟熏到了眼睛》(Smoke Gets In Your Eyes)分别竞赛“新浪潮”(New Currents)、“亚洲短片之广角”单元,还包括本地纪录片导演雷远彬的“Baby Queen”(暂译《变装宝贝》)。