曾参加“PD101”选秀 30岁韩星丁重智轻生

来自 / 早报数码

发布 / 2022年9月23日 11:11 AM

丁重智的母亲（右）在推特上公开儿子离世的消息。（图/互联网）
丁重智的母亲（右）在推特上公开儿子离世的消息。（图/互联网）

字体大小:

曾参与人气选秀节目“PRODUCE 101”第2季的韩国男星丁重智（Jung Joong Ji）逝世，得年30岁。

据韩媒报道，丁重智的母亲星期二（9月10日）透过社媒推特公开儿子已离世的消息。她贴出捧着儿子遗照的照片，写道：“我是丁重智的妈妈，儿子重智结束了自己的生命，我现在的心情无法用言语来形容。”

丁重智母亲的发文。（图/截自推特）

丁重智9月5日刚过30岁生日，未料4天后的9日走上绝路。他11日出殡，死讯直至20日才曝光。

丁重智的妹妹公开哥哥的私人IG帐号，在限时动态上写道：“大家好，我是重智的妹妹，虽然说出这样的话很悲伤，但我哥哥过世了，谢谢担心他的大家。”她希望透过公开哥哥的IG，让粉丝朋友们可以追忆悼念。

丁重智的妹妹公开哥哥的IG。（图/截自IG）

丁重智2017年参加“PRODUCE 101”第2季打开知名度，最终以第64名被淘汰。他后来转战戏剧圈当演员，演过《PRISON》《恋爱的公式》等舞台剧，2017年还曾获奖，2018年初举行过见面会。

生活遇到困难，可拨以下热线求助：

  • 妇女行动及研究协会（AWARE）1800-777-5555（妇女援助专线，周一至周五，早上10时至傍晚6时）
  • 新加坡援人协会：1767
  • 关怀辅导中心：1800-353-5800
  • 心理卫生学院：6389-2222
  • 新加坡心理卫生协会：1800-283-7019
  • 圆缘助线（华语）：67410078

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容