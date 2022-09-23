曾参加“PD101”选秀 30岁韩星丁重智轻生

曾参与人气选秀节目“PRODUCE 101”第2季的韩国男星丁重智（Jung Joong Ji）逝世，得年30岁。

据韩媒报道，丁重智的母亲星期二（9月10日）透过社媒推特公开儿子已离世的消息。她贴出捧着儿子遗照的照片，写道：“我是丁重智的妈妈，儿子重智结束了自己的生命，我现在的心情无法用言语来形容。”

丁重智母亲的发文。（图/截自推特）

丁重智9月5日刚过30岁生日，未料4天后的9日走上绝路。他11日出殡，死讯直至20日才曝光。

丁重智的妹妹公开哥哥的私人IG帐号，在限时动态上写道：“大家好，我是重智的妹妹，虽然说出这样的话很悲伤，但我哥哥过世了，谢谢担心他的大家。”她希望透过公开哥哥的IG，让粉丝朋友们可以追忆悼念。

丁重智的妹妹公开哥哥的IG。（图/截自IG）

丁重智2017年参加“PRODUCE 101”第2季打开知名度，最终以第64名被淘汰。他后来转战戏剧圈当演员，演过《PRISON》《恋爱的公式》等舞台剧，2017年还曾获奖，2018年初举行过见面会。

生活遇到困难，可拨以下热线求助：