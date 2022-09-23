UFM100.3 DJ李欣盈将暂退幕后 周末DJ李庆鸿转正独掌晚班

周末有收听电台UFM100.3的听众，对于周末班兼职DJ李庆鸿应该不会感到陌生。最近李庆鸿正式转为UFM100.3全职DJ，下个月（10月）起将接手周一至五晚班时段（晚上8时至午夜12时）的节目，过去一年半主持晚班的DJ李欣盈则暂退幕后，专注副音乐总监的工作。

32岁的李庆鸿跟电台签约两年，由兼职转为全职DJ，他星期四（9月22日）接受《联合早报》访问，谈到下个月起将接手晚班时，笑说自己并非“夜猫子”，为了值晚班接下来会开始调整生理时钟，“其实我是公鸡，七早八早就起来了！因为我太太是教师，她每天5点半起来，所以我也不会睡得太迟。下来最大的挑战就是晚上回家时不要吵醒她，我已经打算睡沙发了！”

“户外主持一哥”与UFM团队结缘

提及跟广播的渊源，李庆鸿说，前几年曾跟哥哥一起创业，兄弟俩成立的公司专为机构办团建活动（team building events），有一回他们聘请的司仪没来，于是李庆鸿亲自上阵担任主持，那次之后发觉自己对主持工作有兴趣；后来他跟哥哥把公司卖了，开始专注做主持的工作，几年下来还获得“户外主持一哥”的美名。一次主持活动时，李庆鸿与UFM100.3团队结缘，机遇之下开展了兼职DJ的副业，“我接受五六个月培训之后开始当兼职DJ，做了大概五六年，现在终于等到了（转全职）。”

虽然这些年来户外主持工作的收入稳定，但李庆鸿前阵子走到了人生交叉口。他直言，这个转捩点或多或少跟年纪有关，“再过几年我就三十五六岁，到时可能就不会有冲劲尝试新事物，想要雇用我的人也会少一点……我若是继续当兼职DJ，只会走到一个瓶颈位，于是最近有了两个想法，一个是离开（广播），另一个是深化。如果做全职就会有发展空间，也能尝试自己做节目。”他原本想往科技领域发展，户外主持工作为副业，不过此时刚好电台有空缺，于是就选择了广播。

UFM 21周年台庆当天接班

10月3日是UFM100.3的21周年台庆，李庆鸿当天将正式接棒晚班。

他直言，比起独挑大梁，他更向往有个搭档，不过一个人主持也意味着他无须配合另一个人的主持风格。

“节目就靠我一个人开头、撑场、给爆点，这会是非常好的训练。挑战很大，但我愿意尝试。”目前新晚班节目的名称还未敲定。

至于新晚班的内容与风格，李庆鸿透露，除了会做音乐相关的单元，他打算推出一些与30+年龄层相关的内容，“我一直认为30几岁是一个小尴尬的年龄段。20多岁还可以赖着说刚毕业不久，到了30多岁，一般人会要锁定职业的发展方向，开始负起照顾父母的责任，供房、养育小孩等。我一直想做这类节目，触及我们这个年龄层遇到的一些挑战和尴尬。”