金宣虎首尔电视节当视帝 Jisoo封后

（首尔讯）金宣虎一扫霉运，凭借《海岸村恰恰恰》拿下视帝，BLACKPINK的Jisoo（智秀）夺得视后。

睽违三年的韩国《第17届首尔国际电视节》星期四（9月22日）下午在KBS HALL举行实体颁奖礼，虽然韩国疫情解封，但红毯星光黯淡，只靠崔振赫、“国民C位”姜丹尼尔、《鱿鱼游戏》印度籍阿努潘·崔帕西、《毒枭圣徒》金艺元、全烋星、日本“放浪兄弟”的师弟团“FANTASTICS from EXILE TRIBE”成员八木勇征撑场。颁奖典礼则由朱相昱搭档“Apink”主唱郑恩地主持。

金宣虎凭借2021年《海岸村恰恰恰》的“洪班长”，受到观众喜爱，以53.4%的得票率，获颁韩流电视剧最佳男演员。他透过影片发表感谢词时，表示要感谢喜欢《海》的观众，并认为这个奖不只是他一个人的，也包括为了这部戏费心的工作人员、演员、导演及编剧。金宣虎也承诺会努力成为更好的演员。

BLACKPINK成员Jisoo（智秀）跨界戏剧，以《雪降花》获得41.6%的支持率拿下韩流电视剧最佳女演员。目前随团在美国宣传专辑的她，也透过影片发表感谢词。她说：“我感到非常光荣。托喜欢英路的所有人的福，才能得到这个奖，我感到很开心也很幸福。往后我也会努力，以更好的样貌展现在大家面前。”

《第17届首尔国际电视节》部分得奖名单

年度大奖《Help》／英国

韩流电视剧最佳男演员 金宣虎／tvN《海岸村恰恰恰》

韩流电视剧最佳女演员 Jisoo（智秀）／JTBC《雪降花》

韩流电视剧优秀作品奖 MBC《衣袖红镶边》、Netflix《殭尸校园》

首尔产业振兴院奖 SBS《那年，我们的夏天》

最佳男演员奖 斯蒂芬·格拉汉姆（Stephen Graham）／《Help》／英国

最佳女演员奖 朱迪科默（Jodie Comer）／《Help》／英国

长篇剧优秀作品奖 《Hidden Truth》、《Destan》／土耳其

导演奖 Akim Isker／《Nobody’s Child》／法国

编剧奖 韩熙政／《恋慕》／韩国

迷你剧优秀作品奖 《Last Summers of Raspberries》／加拿大、《Anne》／香港

亚洲明星奖 柯佳嬿／台湾、姜丹尼尔／韩国、钟汉良／中国大陆、八木勇征／日本、Krit Amnuaydechkorn／泰国、Belle Mariano／菲律宾

评审特别奖 《The World Stands Still》／德国

韩流电视剧主题曲奖 任英雄／KBS《绅士与小姐》原声带《Love always flees》

短篇剧优秀作品奖 《Nobody's Child》／法国、《Take Me Home》／德国

姜丹尼尔 柯佳嬿 夺亚洲明星奖

“男神”姜丹尼尔今年以Disney+首部原创韩剧《警校菜鸟》跨足戏剧圈，表现出众，获得粉丝投选为亚洲明星奖。他感谢导演、编剧、所有演员及工作人员，“这个奖意味着要我继续挑战，我会成为让粉丝有共鸣的艺人”。

另一方面，以《想见你》打开韩国知名度的柯佳嬿代表台湾得奖，她透过影片感谢道：“可以得到这个奖，我觉得很意外也很开心。”还小秀韩文“想快点见到大家”。

其他获得此项奖的还包括日本八木勇征。

本届电视节共有39国、225部作品参与。