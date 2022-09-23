金宣虎首尔电视节当视帝 Jisoo封后

来自 / 新明日报

发布 / 2022年9月23日 2:52 PM

金宣虎（左图）以《海岸村恰恰恰》高票获选，录制影片感谢观众；人在美国的Jisoo（右图）得到韩流电视剧最佳女演员，透过影片发表感言。（图/互联网）
金宣虎（左图）以《海岸村恰恰恰》高票获选，录制影片感谢观众；人在美国的Jisoo（右图）得到韩流电视剧最佳女演员，透过影片发表感言。（图/互联网）

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（首尔讯）金宣虎一扫霉运，凭借《海岸村恰恰恰》拿下视帝，BLACKPINK的Jisoo（智秀）夺得视后。

睽违三年的韩国《第17届首尔国际电视节》星期四（9月22日）下午在KBS HALL举行实体颁奖礼，虽然韩国疫情解封，但红毯星光黯淡，只靠崔振赫、“国民C位”姜丹尼尔、《鱿鱼游戏》印度籍阿努潘·崔帕西、《毒枭圣徒》金艺元、全烋星、日本“放浪兄弟”的师弟团“FANTASTICS from EXILE TRIBE”成员八木勇征撑场。颁奖典礼则由朱相昱搭档“Apink”主唱郑恩地主持。

金宣虎凭借2021年《海岸村恰恰恰》的“洪班长”，受到观众喜爱，以53.4%的得票率，获颁韩流电视剧最佳男演员。他透过影片发表感谢词时，表示要感谢喜欢《海》的观众，并认为这个奖不只是他一个人的，也包括为了这部戏费心的工作人员、演员、导演及编剧。金宣虎也承诺会努力成为更好的演员。

BLACKPINK成员Jisoo（智秀）跨界戏剧，以《雪降花》获得41.6%的支持率拿下韩流电视剧最佳女演员。目前随团在美国宣传专辑的她，也透过影片发表感谢词。她说：“我感到非常光荣。托喜欢英路的所有人的福，才能得到这个奖，我感到很开心也很幸福。往后我也会努力，以更好的样貌展现在大家面前。”

《第17届首尔国际电视节》部分得奖名单

  • 年度大奖《Help》／英国
  • 韩流电视剧最佳男演员 金宣虎／tvN《海岸村恰恰恰》
  • 韩流电视剧最佳女演员 Jisoo（智秀）／JTBC《雪降花》
  • 韩流电视剧优秀作品奖 MBC《衣袖红镶边》、Netflix《殭尸校园》
  • 首尔产业振兴院奖 SBS《那年，我们的夏天》
  • 最佳男演员奖 斯蒂芬·格拉汉姆（Stephen Graham）／《Help》／英国
  • 最佳女演员奖 朱迪科默（Jodie Comer）／《Help》／英国
  • 长篇剧优秀作品奖 《Hidden Truth》、《Destan》／土耳其
  • 导演奖 Akim Isker／《Nobody’s Child》／法国
  • 编剧奖 韩熙政／《恋慕》／韩国
  • 迷你剧优秀作品奖 《Last Summers of Raspberries》／加拿大、《Anne》／香港
  • 亚洲明星奖 柯佳嬿／台湾、姜丹尼尔／韩国、钟汉良／中国大陆、八木勇征／日本、Krit Amnuaydechkorn／泰国、Belle Mariano／菲律宾
  • 评审特别奖 《The World Stands Still》／德国
  • 韩流电视剧主题曲奖 任英雄／KBS《绅士与小姐》原声带《Love always flees》
  • 短篇剧优秀作品奖 《Nobody's Child》／法国、《Take Me Home》／德国

姜丹尼尔 柯佳嬿 夺亚洲明星奖

“男神”姜丹尼尔今年以Disney+首部原创韩剧《警校菜鸟》跨足戏剧圈，表现出众，获得粉丝投选为亚洲明星奖。他感谢导演、编剧、所有演员及工作人员，“这个奖意味着要我继续挑战，我会成为让粉丝有共鸣的艺人”。

另一方面，以《想见你》打开韩国知名度的柯佳嬿代表台湾得奖，她透过影片感谢道：“可以得到这个奖，我觉得很意外也很开心。”还小秀韩文“想快点见到大家”。

其他获得此项奖的还包括日本八木勇征。

本届电视节共有39国、225部作品参与。

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