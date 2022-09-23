《黑天使》演刁蛮千金 何盈莹被“嫌”不够霸道

新传媒新剧《黑天使》目前热播，新马观众边看边敲碗，对剧中演员的演出及剧情都赞誉有加，年轻演员如林昭婷、何盈莹、崇喆也有充分的发挥空间。

有份参与该剧演出的何盈莹星期四（9月22日）受访时说，很开心获得监制的称赞。不过，她说由于剧中饰演个性刁蛮、任性和霸道的千金小姐“顾旺晴”，和现实中自己的个性迥然不同，所以曾被监制“嫌弃”演得不够霸道。

她笑着说，剧中的“顾旺晴”很爱翻白眼、骂人，“也因为在戏中经常翻白眼，所以现在私下也习惯成自然，不断翻白眼，必须经常告诉自己要跳脱角色。”

《黑天使》剧情沉重，何盈莹表示自己演得十分痛快，尤其和多位资深演员对戏，在他们身上学了很多东西。

在《黑》中，何盈莹首次与另一年轻演员崇喆合作，据报道，两人透过聊猫来培养默契。《新明日报》记者问她两人在剧中是否有亲热戏？何盈莹笑着答道：“嗯……暂时卖个关子。”

提及担心陈一心吃醋，何盈莹说不会，毕竟大家都是专业演员。

再担任儿童癌症基金会大使

再次受邀担任儿童癌症基金会（CCF）“希望列车”（The Hope Train）大使，何盈莹表示很开心。她希望透过“希望列车”活动，让公众更了解患癌儿童，也希望这些癌症患者和家人可以得到需要的帮助。

这次，何盈莹将亲身绘画筹款，希望能透过她的画作散发正能量。

不是科班出身的她说，自己一向来都对画画很有兴趣。小时就常看妈妈画一些卡通人物给她和弟弟，只是没有时间去学，直到阻断措施期间，她才有时间尝试画画。

说到这次为儿童癌症基金亲自作画，何盈莹表示，她画作的主题是“同一片天空”，而她画了海边，她说：“这代表人们对于人生的希望和理想。”